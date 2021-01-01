الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها 504 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2094 فحصًا مخبريًا وتعافي 100 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 120968 إصابة بينها 4106 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 115747 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1115 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 136 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 85 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 336300 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 130056 شخص.