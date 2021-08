ضربوها وجردوها من ملابسها.. مئات الرجال يعتدون بوحشية على فتاة باكستانية (فيديو)

​أثارت واقعة الاعتداء على شابة في باكستان وتجريدها من ملابسها من جانب حشد من الرجال غضبا واسعا في أنحاء البلاد.

ووقع الحادث في مدينة لاهور بشرق البلاد عندما هاجم حشد من نحو 400 شخص الشابة وهي صانعة محتوى على "تيك توك" عندما كانت تقوم بتصوير مقطع مصور مع فريقها في متنزه وطني يوم السبت الماضي.

وانتشر مقطع مزعج للحادث بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار إدانة واسعة، وكانت الوسوم المتعلقة بالواقعة ضمن الأبرز على موقع "تويتر" في باكستان.

وقامت الشرطة بتسجيل قضية ضد 400 رجل وبدأت حملة بحث بمساعدة المقطع المصور.

400 people booked for harassing, molesting, groping YouTuber girl at Minar-i-Pakistan in Lahore on August 14 which is Pakistan's Independence Day pic.twitter.com/6PnZGpJhlW