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ضربوها وجردوها من ملابسها.. مئات الرجال يعتدون بوحشية على فتاة باكستانية (فيديو)

الجمعة 20 أغسطس 2021 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضربوها وجردوها من ملابسها.. مئات الرجال يعتدون بوحشية على فتاة باكستانية (فيديو)



وكالات

​أثارت واقعة الاعتداء على شابة في باكستان وتجريدها من ملابسها من جانب حشد من الرجال غضبا واسعا في أنحاء البلاد.

ووقع الحادث في مدينة لاهور بشرق البلاد عندما هاجم حشد من نحو 400 شخص الشابة وهي صانعة محتوى على "تيك توك" عندما كانت تقوم بتصوير مقطع مصور مع فريقها في متنزه وطني يوم السبت الماضي.

وانتشر مقطع مزعج للحادث بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار إدانة واسعة، وكانت الوسوم المتعلقة بالواقعة ضمن الأبرز على موقع "تويتر" في باكستان.

وقامت الشرطة بتسجيل قضية ضد 400 رجل وبدأت حملة بحث بمساعدة المقطع المصور.

وجدد ساسة ونشطاء حقوقيون ومشاهير وأفراد عاديون دعواتهم لحماية النساء في البلاد.

ووجه رئيس الوزراء عمران خان قائد الشرطة الإقليمية بإلقاء القبض على الجناة.

وطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات الباكستانية تقديم قدر أكبر من الحماية للنساء في الأماكن العامة.

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