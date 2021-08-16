صحفي اسرائيلي: "السنوار يعلم جيداً.. ليس لدى بينيت حكومة بدون أموال قطرية"

القدس المحتلة / سما /

كتب الصحفي الإسرائيلي "غال بيرجر" مقالاً يوم الجمعة، بعنوان "السنوار يعلم جيداً.. ليس لدى بينيت حكومة بدون أموال قطرية".

وقال الصحفي الإسرائيلي "بيرجر" بحسب ما نشره موقع "القصبة 67" العبري، إنّ يحيى السنوار في غزة يعرف منذ اللحظة الأولى، أنّ الأموال القطرية أكثر مما تنقذ حكم حماس في غزة، هي تنقذ حكومة إسرائيل رقم 36، حكومة بينيت لابيد، والتي قامت على سيقان الدجاج مع دجاجة مهمة بشكل خاص وهو "منصور عباس".

وأكد بيرجر، "بدون الأموال القطرية ، كانت غزة ستسير عاجلاً أم آجلاً نحو تصعيد جديد، ومن الممكن أن يتطور إلى حرب. لا يحتاج كاسيو إلى آلة حاسبة متطورة لإجراء الحسابات السياسية لما كان سيحدث في مثل هذه الحالة وما هي قوة دعم منصور عباس للحكومة أثناء حرب غزة، ومن هنا إلى النتيجة التي تم الحصول عليها في بلفور / رعنانا: أنه من الأفضل إدخال الأموال القطرية إلى غزة، وعدم تعريض الحكومة الهشة الحالية للخطر في بداية مسارها - كان الطريق قصيرًا".

وشدد، "فهم السنوار ذلك. إنه يدرك جيدًا قيود المناورة التي تفرضها حكومة بينيت لابيد، ومن المرجح أنه قدّر أيضًا أنها ستكون مسألة وقت فقط قبل أن تعود آلة المال القطرية إلى قوتها الكاملة، لذلك ظل مقيدًا نسبيًا لمدة ثلاثة أشهر، وأطلق البالونات لتفجير ما كان لديهم في سماء الجنوب وأيضًا عندما أطلق صاروخ في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما أطلق التهديدات التي تنتظرهم ، كان كل ذلك جزءًا من تكتيك التفاوض. لبث ذلك في لحظة كل شيء سوف ينفجر.

وأوضح، بعد ثلاثة أشهر من قيام حرب "حرس الأسوار" ، سارعت إسرائيل في صعود سلالم الإغاثة إلى غزة، وكان من الواضح أن الأمور تقترب من لحظة حاسمة.

ونوه، في لحظة أخرى ، تصل عقبة دقات الساعة في غزة إلى نقطة يسمع فيها الدقات في إسرائيل. كان بإمكان إسرائيل بالطبع أن تختار القضاء على السنوار ، لكن هذا يعني حربًا في غزة ، وأنت تعرف بالفعل حسابات كاسيو السياسية لدينا.

وأكمل، "لمدة أسبوع ، سقطت عدة خطوط على غزة: أول ابتلاع شاحنتين إسمنتية للصرف الصحي والبنية التحتية للمياه في قطاع غزة دخلت غزة عبر معبر كرم أبو سالم ، بالإضافة إلى ألف وأربعمائة تاجر وكبار رجال الأعمال الذين سُمح لهم بالخروج من خلالها. معبر إيريز إلى إسرائيل والضفة الغربية وإلى الخارج عبر معبر اللنبي ، وقطع غيار وأشياء أخرى قليلة في الطريق. الصاروخ من غزة ("الذي لم تكن حماس تريده") عجل بخطى الإغاثة. وتم يوم أمس (الخميس) تسليم المغلف الإسرائيلي دعماً لآلية الأموال القطرية المتجددة".

وأضاف، أنّ "الآلية المتجددة مختلفة عن سابقتها: لم تعد حقيبة حقائب دولار في المقعد الخلفي لرجل أعمال قطري في مشهد كأنه مأخوذ من السوبرانو. هذه الأموال لم تعد قطرية تمول رواتب مسؤولي حماس في قطاع غزة. في الآلية السابقة ، التي كانت سارية حتى عشية حرس الحائط ، جلب القطري حوالي 30 مليون دولار إلى غزة كل شهر: 10 ملايين دولار اشترى بواسطتها الوقود الإسرائيلي لمحطة توليد الكهرباء في غزة ، 10-12 مليون دولار دفع نقدًا 100-120 ألف أسرة فقيرة في غزة (100 دولار لكل فرد) ، و 6-7 ملايين دولار تدفع رواتب للمسؤولين والموظفين العموميين المعينين من قبل حماس في قطاع غزة خلال 14 عامًا من حكمه هناك".

وأوضح، أنّه "في الاستنتاج الذي تم التوصل إليه أخيرًا بين قطر والمبعوث الأممي إلى منطقة تور وينسلاند ، لا يوجد دفع رواتب لمسؤولي حماس ، وفي يوم من الأيام لم يكن ينوي دفع رواتب مسؤولي حماس في غزة. ما وافقت إسرائيل على فعله قبل بضع سنوات ، رفضته الأمم المتحدة بشدة".

وطالبت الأمم المتحدة في البداية برسوم سمسرة بنسبة 8٪ لتحويل الأموال عبر قاطرة إلى الأسر الفقيرة في غزة. وافقت السلطة الفلسطينية على رسوم سمسرة بنسبة 1.5٪ - مما دفع القاطرات إلى دراسة هذا الخيار أيضًا. ووافقت أيضًا بطريقة ما على الابتلاع الدفع لمسؤولي حماس في مرحلة لاحقة ، بشرط أن يتم تعريفه على أنه مساعدات وليس رواتب. لكن البنوك الفلسطينية كانت تخشى دعاوى تمويل "الإرهاب"، إذا مرت الأموال عليها ، ولم تسفر قناة الدوحة - رام الله عن نتائج. شقت القاطرة طريقها إلى الأمم المتحدة مرة أخرى.

وتابع، لقد بذلت إسرائيل جهودًا كبيرة لتخفيض الأمم المتحدة من 8٪ إلى رسوم سمسرة ، إلى رسوم 3.5٪ ، وما زال أكثر من ضعف الرسوم التي تطلبها السلطة الفلسطينية ، لكن هذا هو المسار الذي بدا أنه يتمتع بقدر أكبر من الجدوى والفرص. رسان عليان ، منسق العمليات الحكومية في الأراضي المحتلة ، كما دفع الأمريكيون عنهم.

واستدرك بالقول: الآلية المتجددة لا تخلو من العيوب. صحيح أن الأموال لن تذهب بعد الآن عبر الحقائب الدولارية والنقود ، وصحيح أنه في هذه المرحلة على الأقل ، لن يذهب إلى مسؤولي حماس أيضًا. لكنه في النهاية يترك القاطرات في الصورة ، تاركًا القاطرة كرافعة نفوذ في قطاع غزة. القاطرة نفسها ليست عاملا محايدا ولكنها دولة تحتضن الإخوان المسلمين وتستضيف كبار حماس في أراضيها ، بل إنها أعطت زعيم التنظيم منصة أثناء حرس الجدار لإطفاء ألسنة اللهب من هناك. القاطرة سم ، على المدى الطويل ، ولكن على المدى القصير - بسبب حسابات كاسيو السياسية - لا يزال هناك من هم على رأس الدولة ممن هم على استعداد لشرب هذا السم بفرح.

كما شدد، طالما أن الحكومة الإسرائيلية تفضل سلسلة في غزة على جدار دفاعي في قطاع غزة ونزع السلاح ، وهي سلسلة تعني الاستمرار في الحفاظ على حكم حماس في قطاع غزة بدلاً من العمل الاستباقي لإعادة السلطة الفلسطينية هناك ، فقد يكون أقل شيء سيئًا: المال القطري. وفي مثل هذه الحالة ، فإن القيادة التنفيذية ، التي تعمل وفق ضوابط القيادة السياسية ، مطلوبة لإيجاد حلول إبداعية. وهذا بالضبط ما عملت عليه وحدة منسق الحكومة في المناطق المحتلة في الأشهر الأخيرة. كيفية المضي قدمًا في نقود القاطرة ، ولكن بتكوين مختلف ، شكل مختلف ، حتى لو كان في جوهره ، ما زلنا عالقين بقاطرة في البرميل.

وراي، أنّه في يوم من الأيام ، قد يتحقق شخص ما هنا من الدور الذي إذا كان يشغل على الإطلاق مدراء تنفيذيون كبار و / أو تنفيذيون سابقون يتمتعون بعلاقات تجارية مع قطر في همسة في آذان المستويات السياسية والعسكرية الحالية بأن قطر هي الأمل الوحيد.

وأشار، في النهاية يجب أن نتذكر بأن كل ما حدث هذا الأسبوع يعيد غزة إلى حالتها بشكل أو بآخر كما كانت عشية عملية حارس الأسوار، ليس تمامًا بعد ولكنها تقترب بالتأكيد من هناك، كل التنازلات التي رفضت إسرائيل منحها لحمـاس تعود إليها شيئا فشيئا.. لا يتعلق الأمر بعد بإعادة إعمار قطاع غزة، لكن لا تقلقوا فهذا سيأتي أيضًا.. سيكون الاختبار التالي "لإسرائيل" هو ما إذا كانت إعادة إعمار قطاع غزة أو الترويج لمشاريع ضخمة هناك ستكون مشروطة بالفعل بعودة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.. سيكون الاختبار التالي من السنـوار هو: متى سينفد صبره في ظل هذا الوضع الإسرائيلي.