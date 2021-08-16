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يديعوت : هذا ما ستفعله المنحة القطرية بـ"إٍسرائيل" في المعركة القادمة

الجمعة 20 أغسطس 2021 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : هذا ما ستفعله المنحة القطرية بـ"إٍسرائيل" في المعركة القادمة



القدس المحتلة / سما /

قال اليؤور ليفي الكاتب الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الجمعة، إن المنحة القطرية خطأ ستدفع "إسرائيل" ثمنه في العملية العسكرية القادمة.

وزعم ليفي في مقاله بصحيفة "يديعوت"، "أن الاتفاقية الموقعة بين قطر والأمم المتحدة ليست سوى استمرار لنقطة اللاعودة، لقد اعتادت حمـاس على تمرير الأموال لسكان غزة".

وأضاف: "فرضت ذلك على إسرائيل بحيث لا يمكنها العودة للوراء، حتى لو كان ثمن الحصول عليها مواجهة عنيفة".

وتابع: "ما زالت المنحة لا تشمل موظفي غزة، لم يتم حل هذا الجزء من اللغز وفي الوقت الحالي لن يحدث ما لم تتضمن الاتفاقية ملحقًا سريًا لم يتم الإعلان عنه".

وتسآل ليفي، إذا لم يتم حل مشكلة موظفي حماس فهل سيقبل السنـوار؟

وأشار ليفي إلى أن الاعتماد على قطر قد يمنحنا بعض الهدوء على المدى القصير وربما حتى على المدى المتوسط، لكن في الوقت الحالي ستستمر حمـاس في وإعادة التأهيل وتحسين وإنتاج الصواريخ ومحاولة خلق مفاجآت جديدة لنا.

وأوضح ليفي أن "إسرائيل" لم تحصل على تقدم أو حل لقضية الأسرى والمفقودين، مبيناً أن التشبث بقطر خطأ، والانخراط "الإسرائيلي" في المنحة القطرية خطأ، وسندفع ثمن هذا الخطأ في العملية العسكرية القادمة التي ستأتي من غـــزة.

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