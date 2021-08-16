الدفاع المدني يسيطر على تسريب كبير للغاز شمال قطاع غزة

غزة / سما /

تمكنت فرق الدفاع المدني ومهندسي الأمن والسلامة فجر اليوم الجمعة من السيطرة على تسرب غاز كبير من داخل أحد الصهاريج في محطة الخزندار للغاز، بمنطقة السودانية شمال قطاع غزة.

وتلقت ادارة العمليات في الدفاع المدني مطلع فجر اليوم الجمعة بوجود رائحة للغاز قرب محطة الخزندار شمال القطاع، الأمر الذي دفع طواقم الدفاع المدني للتوجه على الفور لمكان الحدث برفقة مهندسي الامن والسلامة.

ووفقًا لبيان الدفاع المدني فإن التسريب ناتج بسبب عطل حدث في "صمام الأمان وتفريغ الضغط" بسيارة نقل غاز موجودة داخل المحطة؛ مما تسبب في تسرب الغاز.

وأكد مدير إدارة الأمن والسلامة في الدفاع المدني المقدم د. م. محمد المغير أنه تم إزالة الخطر وتمت السيطرة على تسريب الغاز بنجاح.

وفي الوقت ذاته قال مدير الإطفاء والإنقاذ الرائد م. محمد أبو جلمبو إن طواقم الإطفاء والأمن والسلامة ما تزال متواجدة في المكان، حتي يتم نقل كميات الغاز المقدرة بنحو مائتي طن من الصهريج إلى الخزانات، للاطمئنان بأنه تم إبعاد الخطر بشكل تام.