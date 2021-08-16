مصادر : توجه لتحويل مكان المهرجان الجماهيري من المنطقة الحدودية إلى داخل غزة

غزة / سما /

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، عند منتصف الليل، أن الفصائل تتجه نحو تغيير مكان المهرجان الجماهيري الذي كان من المقرر أن يعقد مساء يوم غد السبت، في منطقة ملكة القريبة من الحدود شرق مدينة غزة، إلى ساحة عامة في وسط المدينة.

وقالت المصادر لـ “القدس”، إن هناك مناقشات داخل الجهات المسؤولة عن الفعالية والتي تمثل الفصائل، من أجل نقل مكان المهرجان، منعًا لأي احتكاكات بين المشاركين وقوات الاحتلال، مشيرةً إلى أن هذا التوجه جاء في ظل التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة الإسرائيلية وكذلك مع الإعلان القطري عن توقيع اتفاق لصرف المنحة المالية للعوائل الفقيرة بداية الشهر المقبل.

ولفتت المصادر، إلى أن بعض الممثلين عن فصائل فلسطينية أبدوا تحفظهم من هذه الخطوة، وسيتم اليوم الجمعة اتخاذ قرار نهائي بشأن تحديد المكان بعد الإجماع الفصائلي على القرار الأخير.

وستنظم الفصائل مساء يوم السبت، مهرجانًا جماهيريًا حاشدًا في منطقة ملكة في ذكرى إحراق المسجد الأقصى، وكرسالة لرفض المقاومة استمرار الاحتلال في فرض حصاره على القطاع.

ودعت الفصائل، الجماهير الفلسطينية للمشاركة والاحتشاد في المهرجان الذي أكدت أنه سيوصل رسالة بأن ما لم يأخذه الاحتلال بالعدوان، لن يأخذه باستمرار فرض الحصار.

وكانت قوات الاحتلال أعلنت أمس الخميس عن رفع حالة التأهب واليقظة على طول الحدود مع قطاع غزة بسبب المهرجان الذي توقعت أن يتحول ليوم غضب ضدها.