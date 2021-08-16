“كهرباء الشمال” تعقد اجتماع هيئتها العامة وتعتمد قيم مساهمة الهيئات المحلية المنضوية

القدس المحتلة /سما/

عقدت شركة توزيع كهرباء الشمال، اليوم الخميس، اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة، بحضور المهندس محمد شنار رئيس مجلس الإدارة والمهندس اسعد سوالمة المدير العام ويوسف جودة ممثل مراقب الشركات ومعن راشد عضو مجلس الإدارة ممثل سلطة الطاقة الفلسطينية والمهندس حمدي طهبوب الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء وخالد اشتية مدير الحكم المحلي بنابلس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي كافة الهيئات المنضمة للشركة ومدراء الإدارات والفروع في الشركة.

وفي بداية الاجتماع، أعلن جودة اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، ومن ثم أعلن عن بدء الاجتماع الذي ترأسه المهندس الشنار رئيس مجلس الإدارة.

وصادقت الهيئة العامة على التقرير الإداري الذي تم توزيعه على الاعضاء حسب الأصول للسنة المالية المنتهية 2019 وكذلك على التقرير المالي الذي تم تلاوته من خلال شركة ارنست ويونغ وتمت المصادقة عليه حسب الأصول.

وخلال الاجتماع صادقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 كما أجمعت الهيئة العامة على انتخاب (KPMG) كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2020 بناء على توصية مجلس الإدارة على أن يترك تحديد أتعابهم وشروط تقديم الخدمة إلى مجلس الإدارة الذي فوض من قبل الهيئة العامة للقيام بهذه المهمة.

كما وافقت الهيئة العامة على توزيع مبلغ الأرباح المدورة للعام 2019.

وخلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس إدارة الشركة باعتماد قيم مساهمة الهيئات المحلية المنضوية في الشركة وفقا للتقرير النهائي المعد في هذا الخصوص والمنظم من قبل برايس ووتر هاوس كوبرز PWC واعتباره المرجعية النهائية.

واستعرض المهندس شنار أبرز الانجازات التي حققتها الشركة في الآونة الأخيرة، ومنها الانتهاء أزمة الكهرباء في نابلس عبر رفع القدرة الكهربائية اللازمة، والاستثمار في الطاقة الشمسية، والسبل التي اتخذتها الشركة في هذا المجال ومنها شراء محطة كفردان بقدرة 5 ميجا والتي ستستفيد منها البلديات الشريكة.

وأشار إلى ان خطة الشركة فتح آفاق جديدة لتوسع الشركة، منها الاستثمار في خطوط الفايبر.

وأكد الشنار أن الشركة اليوم تعد رقما هاما وكبيرا بين الشركات على مستوى المنطقة، وهذا ما يتطلب مزيد من التعاون والتكاتف في سبيل الاستمرار في مسيرة النجاح.

وأوضح المهندس سوالمة أن الشركة بدأت بخطوات فعلية في زيادة مستوى الخدمات المقدمة للبلديات والمشتركين، وأشار إلى مشروع نور لإنارة الطرق الخارجية وبين البلدات المنضمة، وكذلك توسيع الشبكة الكهربائية في كافة المناطق للوصول إلى كافة المشتركين.

وأشار سوالمة الى أن خطوة تقييم الأصول للبلديات تعد من أهم وأبرز الانجازات التي حققتها الشركة للبلديات.

وأكد أن الشركة بصدد فتح وتوسيع المجالات الخدماتية للتسهيل على المشتركين.

وأشاد معن راشد ممثل سلطة الطاقة بالجهود التي تبذلها الشركة في سبيل تقديم الخدمات للمشتركين وتوسيع الشبكة الكهربائية اللازمة لتحقيق ذلك.

وفي مداخلته، عبر المهندس حمدي طهبوب عن فخره بمستوى أداء الشركة والتزامها بكافة الأنظمة والقوانين الصادرة التي تنظم العلاقة بينها وبين المشتركين، وأشار الى أن كهرباء الشمال تعد بصمة مميزة في العمل للمستوى المطلوب للشركات.

وتخلل الاجتماع بعض المداخلات من الهيئات المنضمة حول سبل دفع مسيرة الشركة وتحقيق قفزة نوعية في الكهرباء.