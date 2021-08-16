اسرائيل: المصادقة على منح الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لمن هم فوق 40 عامًا

القدس المحتلة /سما/

أوصت لجنة اللقاحات التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الخميس، بمنح الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمن تجاوزت أعمارهم الأربعين عامًا، ودون تقييد بالعمر لمن يعمل في جهاز التعليم، قبل أسبوعين من افتتاح العام الدراسي.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، حصل على الجرعة الثالثة أكثر من مليون ومئتي ألف شخص حتى مساء الأربعاء.

وتعوّل الحكومة الإسرائيلية على حصول أكبر عدد على الجرعة الثالثة من اللقاح، للامتناع عن إغلاق رابع، مع تفشّي الطفرة دلتا وازدياد إصابات كورونا اليومية، عشية افتتاح العام الدراسي.

وصباح اليوم، الأربعاء، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، من مدينة الطيبة، إنّ "هناك الكثير من الأخبار الكاذبة بشأن كورونا والطفرات التي تتطوّر، بحيث أن الطفرة الهندية أقوى وفعالة 5 أضعاف عن الطفرة الأساس، وعليه من المهم جدا تلقي التطعيم وأيضا الجرعة الثالثة وهو من شأنه أن يقلل من تداعيات الإصابة بالفيروس ويمنع الوفيات"، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة سجلت 105 وفيات بكورونا، 103 منهم لم يتلقوا التطعيم ضد الفيروس، وتحديدا الجرعة الثالثة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، الخميس، عن معطيات جديدة بشأن فيروس كورونا بالبلاد، إذ توفي 4 أشخاص تأثرا بإصابتهم بالفيروس، فيما شخصت خلال الـ24 ساعة الماضية 7856 إصابة جديدة بالفيروس، في وقت تواصل الإصابات الخطيرة جدا بالارتفاع.

ويأتي ذلك فيما بدأت وزارة الصحة بشكل رسمي في حملة تطعيم الطلاب والطالبات داخل المدارس خلال الدوام المدرسين، بينما كثفت من فحوصات كورونا عبر نشر 200 محطة متنقلة، حيث أخذ خلال الـ24 ساعة الماضية 145 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 5.5% منها موجبة، في مؤشر لانخفاض طفيف.

ولليوم الثالث على التوالي، تواصل إصابات كورونا تسجيل أكثر من 7800 إصابة على الرغم من تراجع مُعامل تناقل العدوى (R) وسجل انخفاضا طفيفا وبلغ 1.23، حيث يرقد في أقسام كورونا بمستشفيات البلاد نحو 1000، بينهم 603 بحالة خطيرة و106 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

كما لوحظ الارتفاع المتواصل في وفيات كورونا، ومنذ مطلع الأسبوع الجاري سجلت 63 حالة وفاة ليرتفع إجمالي وفيات كورونا إلى 6726 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.