تقارير: المنطقة العربية تسجل أعلى مستوى بطالة في العالم

رام الله /سما/

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن المنطقة العربية تسجل أعلى مستوى بطالة في العالم، لا سيما بين النساء والشباب، حيث بلغ عدد الأفراد العاطلين عن العمل 3ر14 مليون، من دون احتساب تداعيات جائحة كوفيد 19.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إن هذا الواقع يكشف عدم قدرة سوق العمل في المنطقة، وبالأخص القطاع النظامي، على خلق فرص عمل عادلة وكافية، كما ورد في التقرير الذي أصدرته (الإسكوا) والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية تحت عنوان "نحو مسار منتج وشامل للجميع: إيجاد فرص عمل في المنطقة العربية".

ويظهر التقرير الأعداد المرتفعة للعاملين في القطاع غير النظامي التي تبلغ حوالي ثلثي إجمالي اليد العاملة العربية، جراء التغيرات الديموغرافية وعدم الاستقرار السياسي وتراجع الاستقرار المالي .

وأوضحت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات أن "كوفيد 19" سلط الضوء على ضرورة معالجة أوجه العجز الموجودة أصلا في سوق العمل في المنطقة قبل الجائحة، لا سيما تلك التي تؤثر على العمال الأكثر ضعفا وتهميشا".

واضافت، "كان تأثير الأزمة مدمرا بشكل خاص على الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والعاملين في القطاع غير الرسمي والمهاجرين واللاجئين، ومن المهم جدا تطوير خارطة طريق عملية لتعزيز التعافي الذي يركز على الإنسان، ولبناء مستقبل أفضل يوفر الأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية".

وشكلت الصراعات والاضطرابات السياسية بالمنطقة عقبة رئيسية تعيق أداء الشركات، بخاصة أنها تؤثر على ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وتحد بالتالي من الاستثمار والاستهلاك.

أمام هذا الواقع، أكدت جرادات على أهمية العمل سوية مع الحكومات والشركاء الاجتماعيين في المنطقة العربية لإجراء الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل.