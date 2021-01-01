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انتخاب مجلس الأمانة العامة لاتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة

الخميس 19 أغسطس 2021 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب مجلس الأمانة العامة لاتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة



رام الله /سما/

انتخب المؤتمر العام التأسيسي للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، مجلس الأمانة العامة الجديد، وذلك تحت إشراف دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية.

استضافت جامعة الاستقلال في مدينة أريحا ممثلة برئيس مجلس أمنائها، رئيس مفوضية التنظيمات الشعبية اللواء توفيق الطيراوي، الانتخابات، بالتنسيق مع دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بعضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف، وعضو اللجنة التنفيذية أحمد أبو هولي.

وحضر اجتماع المؤتمر العام والانتخابات، أعضاء مفوضية التنظيمات الشعبية إبراهيم المصري، وسلوى رمضان، ونعيم مرار، وممثل دائرة التنظيمات الشعبية في المنظمة زاهر الجديلي، ورئيس نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ومدير عام دائرة شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة في وزارة التنمية عجاج عجاج، وممثلا عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان اسلام التميمي، وامين سر المكاتب الحركية للاشخاص ذوي الاعاقة نزار بصلات، وعضو المؤتمر، عضو المجلس الثوري بيان طبيب.

وتم خلال المؤتمر العام إقرار مسودة النظام الأساسي والتقرير الإداري واقرار فصل الفترة ما قبل انعقاد المؤتمر واحالتها للجنة متابعة داخلية.

وبنهاية جلسة المؤتمر تم فتح باب الترشح لانتخاب مجلس الأمانة العامة للاتحاد، وتم التوافق على 19 اسما أعضاء مجلس أمانة عامة منتخب، على أن يتم تقسيم المناصب بأول اجتماع لأعضاء المجلس وفق النظام الأساسي.

وأعضاء المجلس الجدد هم: سعد عساف من فرع القدس الشريف، عدنان رجوب من فرع الخليل، اياد جبارين من فرع الخليل، اسيد صلاح من فرع بيت لحم، انجي عابد من فرع رام الله، علي راشد من فرع اريحا، صلاح سمارو من فرع سلفيت، عفيفة نزال من فرع قلقيلية، ماهر حدايدة من فرع نابلس، سامي شعبي من فرع نابلس، مجدي مرعي من فرع طولكرم، ناهد منصور من فرع جنين، سائد ابو عرة من فرع طوباس، محمد ابو كميل من فرع غزة، امل نعيم من فرع شمال غزة، ناجي ناجي من فرع الوسطى دير البلح، خالد قنن من فرع خان يونس، عماد الحوت من فرع رفح، وعمر ميعاري من فرع لبنان.

#اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة

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