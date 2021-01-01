النرويج تسلم شخصين إلى إسرائيل ارتكبا جرائم احتيال

القدس المحتلة /سما/

سلمت النرويج اليوم الخميس شخصين أحدهما إسرائيلي ومقيم من إيطاليا إلى إسرائيل في الثلاثينئيات من أعمارهم لارتكابهما جرائم احتيال.



وذكرت القناة 7 العبرية أنه بعد تحقيق أجرته الشرطة الإسرائيلية من خلال وحدة الاحتيال في منطقة تل أبيب والنيابة العامة وبالتنسيق مع السلطات في النرويج اكتملت اليوم عملية تسليم المشتبه بهما.



ووأوضحت أن العملية بدأت منذ أكثر من عام ونصف بعد الاشتباه في ارتكابهما لجرائم الاحتيال الدولي ضد شركات وبلغت نحو 15 مليون يورو.



وبحسب التحقيقات، اعتاد الاثنان على انتحال شخصية مديرين تنفيذيين لشركات عبر البلاد وسحب الأموال إلى الحسابات التي طُلب منهم تحويلها إليها.