  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

النرويج تسلم شخصين إلى إسرائيل ارتكبا جرائم احتيال

الخميس 19 أغسطس 2021 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
النرويج تسلم شخصين إلى إسرائيل ارتكبا جرائم احتيال



القدس المحتلة /سما/

سلمت النرويج اليوم الخميس شخصين أحدهما إسرائيلي ومقيم من إيطاليا إلى إسرائيل في الثلاثينئيات من أعمارهم لارتكابهما جرائم احتيال.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أنه بعد تحقيق أجرته الشرطة الإسرائيلية من خلال وحدة الاحتيال في منطقة تل أبيب والنيابة العامة وبالتنسيق مع السلطات في النرويج اكتملت اليوم عملية تسليم المشتبه بهما.
 
ووأوضحت أن العملية بدأت منذ أكثر من عام ونصف بعد الاشتباه في ارتكابهما لجرائم الاحتيال الدولي ضد شركات وبلغت نحو 15 مليون يورو.
 
وبحسب التحقيقات، اعتاد الاثنان على انتحال شخصية مديرين تنفيذيين لشركات عبر البلاد وسحب الأموال إلى الحسابات التي طُلب منهم تحويلها إليها.

#النرويج #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

ورقة مصرية جديدة للتهدئة.. وهذا ما طرحه عباس كامل بشأن ملف الأسرى

زيارة كامل الى تل أبيب: منع التصعيد وتسهيلات لغزة ستدخل حيز التنفيذ خلال ساعات

قناة عبرية تكشف: تقدم محادثات حول "تسوية" بين إسرائيل وحماس

مصدر أمني إسرائيلي يكشف آخر تطورات المنحة القطرية

بالأسماء: الكشف عن تفاصيل وموعد التعديل الوزاري في الحكومة الفلسطينية

الكشف عن كواليس دعوة بينت المفاجئة لزيارة السيسي ..

المخرجة الأفغانية صاحبة "الفيديو المفزع" تحكي قصة هروبها من كابول

الأخبار الرئيسية

وزير الجيش الاسرائيلي عن المنحة القطرية: لدينا القدرة على مراقبة قائمة المستفيدين

العمادي يكشف موعد وآلية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة

الجهاد الاسلامي توجه رسالة تهديد شديد اللهجة للاحتلال بشأن المسجد الأقصى والقدس

بعد فشل النموذج الأمريكي.. هذا هو البديل الاستراتيجي الذي ستعتمد عليه إسرائيل إقليمياً

وزير خارجية اسرائيل للواء عباس كامل: لن نتسامح مع إطلاق الصواريخ من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية