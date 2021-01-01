  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العمادي يكشف موعد وآلية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة

الخميس 19 أغسطس 2021 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يكشف موعد وآلية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة



غزة /سما/

وقّعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ممثلة برئيسها سعادة السفير محمد العمادي، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ممثلة بالسيد تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الخميس.

وأكد السفير محمد العمادي أن مذكرة التفاهم تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأوضح العمادي أن صرف المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خلال الأمم المتحدة وعبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث ستتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريا، بوقع (100 دولار) لكل أسرة نقدا.

وأشار العمادي إلى أن اللجنة القطرية ستقوم بتحويل أموال المساعدات قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال شهر سبتمبر المقبل.

#المنحة القطرية #السفير العمادي #قطر #قطاع غزة #الاموال القطرية #آلية توزيع منحة المساعدات النقدية #آلية توزيع المنحة القطرية #حركة حماس #الامم المتحدة #الاسر الفقيرة #غزة #موعد صرف المنحة القطرية #العمادي #اسرائيل #الية صرف المنحة القطرية 100$ #مستفيدي المنحة القطرية #الية صرف المنحة القطرية #صرف المنحة القطرية 2021 #صرف المنحة القطرية بغزة #المنحة القطرية 2021 #موعد المنحة القطرية 2021

الأكثر قراءة اليوم

ورقة مصرية جديدة للتهدئة.. وهذا ما طرحه عباس كامل بشأن ملف الأسرى

زيارة كامل الى تل أبيب: منع التصعيد وتسهيلات لغزة ستدخل حيز التنفيذ خلال ساعات

قناة عبرية تكشف: تقدم محادثات حول "تسوية" بين إسرائيل وحماس

مصدر أمني إسرائيلي يكشف آخر تطورات المنحة القطرية

بالأسماء: الكشف عن تفاصيل وموعد التعديل الوزاري في الحكومة الفلسطينية

الكشف عن كواليس دعوة بينت المفاجئة لزيارة السيسي ..

المخرجة الأفغانية صاحبة "الفيديو المفزع" تحكي قصة هروبها من كابول

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي توجه رسالة تهديد شديد اللهجة للاحتلال بشأن المسجد الأقصى والقدس

بعد فشل النموذج الأمريكي.. هذا هو البديل الاستراتيجي الذي ستعتمد عليه إسرائيل إقليمياً

وزير خارجية اسرائيل للواء عباس كامل: لن نتسامح مع إطلاق الصواريخ من غزة

الزهار : "هناك فرق فيما يُقال للوسطاء وبين ما يتم تطبيقه على أرض الواقع"

الاحتلال يسمح بإدخال مركبات وشاحنات محملة بالزجاج والألمنيوم لغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية