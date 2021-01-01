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عمران ورغد.. شابان من نابلس عقدا قرانهما على جبل صبيح

الخميس 19 أغسطس 2021 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمران ورغد.. شابان من نابلس عقدا قرانهما على جبل صبيح



نابلس /سما/

عقد الشابان عمران الشوبكي ورغد صفطاوي من مخيم عسكر بنابلس، قرانهما على جبل صبيح، صباح اليوم الخميس.

وتم عقد قران رغد وعمران، على لوح خشبي وضع فوق الإطارات المطاطية "الكاوتشوك" والتي كان لها دور فاعل في فعاليات أهالي بيتا ضد المخطط الاستيطاني على أراضي البلدة.

فيما جرى وضع خواتم الخطوبة بين قنابل الغاز المسيل للدموع التي يطلقها جنود الاحتلال بكثافة خلال الفعاليات الرافضة لاستيلاء المستوطنين على قمة الجبل منذ أيار الماضي.

ووصف المأذون الشرعي عقد القران بـالمميز، وقال إنه يقام في مكان يُزفّ منه الشهداء. 

واعتبر أنّ هذا العقد رسالة للاحتلال بأننا أصحاب الحق وأصحاب الأرض، ومن يفرّط بالأرض يمكن أن يفرط بالعرض، لذلك عُقد القران في هذا المكان.

وقال عمران إن "الفكرة جاءت لدعم ومساندة المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال والاستيطان، في بلدة بيتا، فمن حق أهالي بيتا أن يعيشوا ساعات الفرح، وقد وقفوا وقفة مشرفة، وقدموا كل التضحيات، واليوم فرحوا لفرحنا".

يذكر أن اعتداءات الاحتلال على أهالي بلدة بيتا خلال الأشهر القليلة الماضية أسفرت عن ارتقاء 7 شهداء، وإصابة نحو ثلاثة آلاف، واعتقال 40.

#عمران الشوبكي #رغد صفطاوي #مخيم عسكر #جبل صبيح #بلدة بيتا #حفل خطوبة

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