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الجامعة العربية تُثمن جهود "الأونروا" في بدء العام الدراسي الجديد

الخميس 19 أغسطس 2021 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تُثمن جهود "الأونروا" في بدء العام الدراسي الجديد



القاهرة /سما/

ثمّنت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، الجهود التي بذلتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لبدء العام الدراسي الجديد في مدارسها، وحرصها على انتظام العملية التعليمية وجاهيًا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

وقالت الجامعة في بيانٍ لها: "افتتاح مدرسة الذكور في مخيم عايدة، ستساعد على تحسين البيئة التعليمية لـ 467 طالبًا لديها، إضافةً إلى أنّ المركز الصحي تم تأثيثه وتجهيزه بالكامل لضمان سعة كافية لاستيعاب المرضى، وضمان المستوى الأمثل من الرعاية الطبية، وسيخدم ما يقرب من 29 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في مخيم عايدة والمناطق المحيطة به".

وأكّدت على أهمية ما تقدمه "الأونروا" من خدمات للاجئين الفلسطينيين، خاصة في مجال التعليم والرعاية الصحية، مُشيدةً بما تقدمه السعودية من دعم مستمر للوكالة.

وطالبت الجامعة، الدول المانحة بسرعة الوفاء بالتزاماتها تجاه تمويل "الأونروا"، لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية والحيوية لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني، لحين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

#جامعة الدول العربية #مدارس الأونروا #الاونروا #اللاجئين الفلسطينيين #فيروس كورونا

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