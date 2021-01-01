جيش الاحتلال ينهي تدريباً مفاجئاً يحاكي التصعيد مع حزب الله على حدود لبنان

القدس المحتلة /سما/

اعلن الجيش الاسرائيلي استكمال التمرين المفاجئ الذي أجرته “فرقة الجليل” في إطار فحص الجاهزية، لاحتمالات التصعيد على الحدود الشمالية حيث شاركت في التمرين الوية الفرقة وقيادتها بالاضافة الى الكتائب العاملة على الحدود مع لبنان وقوات أخرى من سلاح الجو والبحرية والاستخبارات والاتصالات.

وحسب بيان، فقد تدربت قوات جيش الاحتلال على سيناريو تصعيدي في مواجهة حزب الله اللبناني، تضمن محاكاة العديد من الأحداث المفاجئة مع آليات “تعزيز الدفاع المتعدد الأبعاد “، تركزت على تعزيز قدرات القيادة والسيطرة في حال حدوث سيناريو مفاجىء.