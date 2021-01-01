الاونروا بالمحافظة الوسطى تُناقش قضايا مجتمعية متنوعة حول مخيم المغازي

غزة /سما/

استقبلت مرندا بركات رئيس برنامج "الاونروا" في المحافظة الوسطى، واصف ابو مشايخ رئيس المجلس المركزي لأولياء الامور بمدارس الوكالة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

حيث ناقش المجتمعون في مكتب "الاونروا" بالمحافظة، العديد من للقضايا التعليمية واللوجستية والادارية التي تخص مدارس المخيم ومنها فتح باب طوارىء لمدرسة المشتركة الابتدائية ا وب من أجل تسهيل دخول وخروج الطالبات إلى المدرسة بسهولة ويُسر بشكل آمن بعيدًا عن اكتظاظ الشارع العام بالمركبات والمواطنين. وكذلك مناقشة موضوع القرطاسية والمادة الاستدراكية ووجبات البسكويت والعصير لكل طالب وفتح المقاصف المدرسية حسب البروتوكول الصحي من اجل توفير مواد غذائية حسب الاصول وتحت اشراف اداري وصحي سليم.

وبحث المجتمعون توفير الدعم المادي من الأونروا لنادي خدمات المغازي وخاصة بعد فوزه ببطولة كأس السلة لقطاع غزة، وضرورة العمل على انهاء ملف متضرري عدوان ٢٠١٤ وبناء المزيد من مدارس الاونروا في المخيم ليُقتصر التعليم خلال الفترة الصباحية.

بدوره وصف ، واصف ابو مشايخ رئيس المجلس المركزي لأولياء الامور بمدارس الوكالة، اللقاء بالإيجابي والمثمر كونها احتوت على ردود واقعية وملموسة من قِبل السيدة مرندا بركات رئيس برنامج الوكالة في المحافظة الوسطى.

جدير بالذكر أن اللقاء الثنائي تم بحضور اسماعيل النجار مسؤول الأمن في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.