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الجيش الإسرائيلي يتراجع عن تقليص مدة الخدمة الإجبارية لجنوده

الخميس 19 أغسطس 2021 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يتراجع عن تقليص مدة الخدمة الإجبارية لجنوده



القدس المحتلة /سما/

من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها القادم على عودة الخدمة الإجبارية للذكور في الجيش الإسرائيلي إلى 32 شهرًا (سنتان و 8 أشهر) بدلاً من 30 شهرًا (سنتان ونصف).
 
وبحسب إذاعة الجيش، سيظل القرار ساريًا في الوقت الحالي حتى يوليو 2024، وسيسري المفعول على الفور ، وسينطبق أيضًا على الجنود الذين تم تجنيدهم مؤخرا. 
 
وكان الجيش الإسرائيلي قرر في يوليو 2020 اختُزال مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرًا إلى 30 شهرًا أي (سنتان ونصف) لجميع المجندين الذين تم تجنيدهم في الجيش اعتبارًا من 1 يوليو 2020.

#الحكومة الاسرائيلية #الجيش الإسرائيلي

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