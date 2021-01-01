فتحي حماد يحلّ ضيفًا على مخيم الإرادة والأمل لأصحاب الهمم

غزة /سما/

اشاد الدكتور فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسئول ملف البناء والتطوير الشبابي بجهود القائمين على المخيم الصيفي النوعي الأول "مخيم الإرادة والأمل لأصحاب الهمم" ، مؤكدا أهمية دور هؤلاء الشباب والشابات في المجتمع ومساهمتهم الفاعلة في الأنشطة الرياضية النوعية .

جاء ذلك خلال استقبال القيادي حماد والوفد المرافق له في المخيم النوعي الأول للرجال والسيدات بعنوان "مخيم الإرادة والأمل لأصحاب الهمم" في مقر نادي الجزيرة الرياضي مستضيف المخيم ، وذلك برعاية دائرة البناء والتطوير الشبابي , واشراف الدائرة الرياضية المركزية , ضمن سلسلة المخيمات التي اطلقتها مؤخراً .

وضم وفد القيادي حماد كل من بشير أبو النجا رئيس الدائرة الرياضية في محافظات غزة , اياد الغلاييني رئيس الدائرة الرياضية جنوب غزة , نضال عيد عضو دائرة البناء والتطوير الشبابي , حمزة مطر عضو دائرة مكتب البناء والتطوير الشبابي , الدكتور اشرف الغفري عضو دائرة البناء والتطوير الشبابي .

وعبر حماد عن فخره بالمخيم وتضحيات المنتسبين والمنتسبات , ودور كل فرد فيهم في المجتمع الفلسطيني , وأكد على أهمية تنظيم مثل هذه المخيمات الرياضية النوعية , لما لها من دور ايجابي , ودور المنتسبين في التمثيل الداخلي والخارجي , ورفع علم فلسطين في الاستحقاقات والبطولات العربية والدولية .

من جانبه , قدم أحمد أبو دياب نائب مدير المخيم شرحا مفصلا عن برنامج المخيم , الذي يعد الاول من نوعه في محافظات الوطن , المتمثل في عدة العاب رياضية بارالمبية نوعية , منها كرة القدم البتر وكرة السلة للكراسي المتحركة وكرة طاولة لذوى الإعاقة وكرة طائرة جلوس والعاب قوي " جلة ورمى القرص رمى الرمح " , وكرة الهدف للمكفوفين والباركور .

وقام القيادي حماد والوفد المرافق له بجولة نوعية ومتميزة لكل الألعاب بالمخيم , ومشاركة اللاعبين واللاعبات عن قرب واطلعوا من خلالها على نمط الالعاب الرياضية , وتميزهم على الصعيد العربي والدولي , كما كان هناك اجتماع مركزي بكافة اللاعبين واللاعبات لتلبية بعض المتطلبات الأساسية , التي شرحها من خلالها المنتسبين للمخيم الرياضي أوضاعهم والصعوبات التي تعرقل تميزهم الرياضي , وتم تقديم عروض رياضية في لعبة الباركور من قبل اللاعبين وسط تصفيق وسعادة من الجميع .

ويشارك في المخيم اكثر من 60 مشارك ومشاركة , لمدة 6 أيام متواصلة ، تشمل العاب رياضية نوعية وهي كرة القدم البتر وكرة السلة للكراسي المتحركة وكرة طائرة جلوس والعاب القوى والرمح والوثب وكرة طاولة لذوي الإعاقة والعاب ترفيهية ومحاضرات نوعية توعوية حتى يوم الأحد المقبل ".

ويضم المخيم أنشطة ترفيهية مختلفة، منها الألعاب النوعية، والمحاضرات ، والألعاب , والمسابقات الرياضية .

يقود الألعاب الرياضية النوعية والمتخصصة في المخيم الرياضي , مجموعة من المدربين والمدربات أصحاب الخبرة الرياضية , في كرة القدم البتر بقيادة المدرب حاتم المغربي , وكرة الطاولة بقيادة المدرب جلال سكيك , وكرة السلة للكراسي المتحركة بقيادة المدرب عاصم أبو مطلق , ورمي الجلة والسهم بقيادة المدرب حمدي نبهان , وكرة الهدف بقيادة المدرب جلال سكيك , واللياقة البدنية والألعاب الرياضية للسيدات المدربة أنعام نوفل , ومدير المخيم أحمد الزعيم , وسط تفاعل وسعادة ومشاركة ومنافسات شيقة, بين المشاركين والمنتسبين للمخيم الرياضي النوعي.