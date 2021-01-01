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الشرطة الفلسطينية توضح حقيقة تصريح منسوب للواء حازم عطا الله

الخميس 19 أغسطس 2021 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الفلسطينية توضح حقيقة تصريح منسوب للواء حازم عطا الله



رام الله /سما/

 نفت المديرية العامة للشرطة وعلى لسان الناطق باسمها العقيد لؤي ارزيقات جملة وتفصيلا  التصريح المنسوب للواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة حول الاوضاع في مدينة جنين.

وأكدت اشرطة في بيانها، أن اللواء عطا الله لم يلتقي باي صحفي ولم يدلي باي تصريح لاي وسيلة اعلام  منذ ما يزيد عن الشهرين، منوها الى ان التصريحات الرسمية يتم نشرها عبر موقع الشرطة الالكتروني وصفحة شرطة فلسطين عبر الفيس بوك وادواتها الاتصالية الاخرى .

وطالب ارزيقات الجميع ضرورة توخي الدقة في نشر الاخبار مثمنا دور وسائل الاعلام والصحفيين في نقل الحقيقة .

#الشرطة الفلسطينية #احداث جنين #حازم عطالله #لؤي ارزيقات

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