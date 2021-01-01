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الجهاد الاسلامي توجه رسالة تهديد شديد اللهجة للاحتلال بشأن المسجد الأقصى والقدس

الخميس 19 أغسطس 2021 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي توجه رسالة تهديد شديد اللهجة للاحتلال بشأن المسجد الأقصى والقدس



غزة /سما/

وجهت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس، رسالة تهديد شديدة اللهجة الى اسرائيل.

وقال القيادي في الجـهاد الإسلامي داود شهاب في تصريح مقتضب، إن المساس بالمسجد الأقصى والقدس أصبح صاعقاً لأي تفجير قادم، وقد يؤدي لحرب إقليمية شاملة

ومساء أمس الاربعاء، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية بغزة، عن انطلاق سلسلة فعاليات تبدأ بالمهرجان المركزي في الذكرى الـ 52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، وذلك في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وقالت القوى الوطنية، "إن الاحتلال واهم إن اعتقد أنه سيحقق بالعدوان والحصار المفروض على شعبنا ومقدساتنا مالم يحققه بميدان المواجهة، ولن نسمح للعدو بانتهاك مقدساتنا وقتل ابنائنا وحصار شعبنا".

وتوجهت القوى الوطنية، بالدعوة لجماهير الشعب الفلسطيني وإلى كافة وسائل الاعلام للمشاركة وتغطية المهرجان المركزي الكبير والحاشد في ملكة يوم السبت.

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية في غزة، اليوم الأربعاء، أن "ما لم يأخذه الاحتلال بالعدوان والقصف لن يحصل عليه عبر الحصار والاغلاق"، محذرةً أن استمرار الاغلاق على القطاع يزيد من حالة التوتر في القطاع.

#الجهاد الاسلامي #اسرائيل #المسجد الاقصى #الانتهاكات الإسرائيلية #داوود شهاب #المقاومة الفلسطينية #قطاع غزة

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