الناصرة تتصدّر إصابات كورونا النشطة في البلدات العربية

القدس المحتلة /سما/

ارتفع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في البلدات العربية، اليوم، الخميس، إلى 3,337، منهم 350 في الناصرة و139 في كل من الطيرة والمغار، و137 في سخنين، و113 في شفاعمرو، و105 في رهط، و104 الطيبة، و101 في أم الفحم، بحسب ما يستدل من معطيات "الهيئة العربية للطوارئ".

وبلغ عدد المصابين في اليوم الأخير 395 مصابًا في المدن والقرى العربية ليرتفع عدد الإصابات منذ بداية الأسبوع الحالي إلى 1,334 إصابة جديدة، وبهذا يبلغ مجمل عدد الإصابات في الأيام السبعة الماضية 2,114 مصابا. في المقابل، أحصت الصحّة الإسرائيلية 29,172 إصابة جديدة، ليرتفع مجمل الإصابات للأيام السبعة الماضية إلى 40,805. وبهذا تشكل نسبة الإصابات بين المواطنين في البلدات العربية 5.2% من مجمل الإصابات سجلّت في الأيام السبعة الماضية.

وارتفع مجمل عدد الوفيات في البلدات العربية إلى 1,106 وفاة، مع تسجيل 6 وفيات منذ بداية الأسبوع الحالي، وبهذا بلغ مجمل حالات الوفاة في البلاد 6,726 مع تسجيل ارتفاع بلغ 87 حالة وفاة جديدة منذ بداية الأسبوع الحالي.

ويبلغ عدد المصابين الإجمالي، منذ بدء الجائحة، في البلدات العربية 137,789 مصابا. في حين بلغ مجمل عدد الإصابات في البلاد 966,495 مصابا. وبهذا تبلغ نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل عدد الإصابات في البلاد إلى 14.3٪.

ولا تشمل المعطيات أعلاه العرب في المدن المختلطة.

وبلغ مجمل عدد الفحوصات ليوم أمس 7,228 فحصا، وبهذا ترتفع نسبة النتائج الموجبة في البلدات العربية من مجمل الفحوصات إلى 5.5%. في المقابل، وعلى مستوى البلاد بلغ مجمل عدد الفحوصات ليوم أمس 138,304 لتبلغ نسبة الفحوصات الموجبة 5.8٪.

ويستمر الارتفاع في عدد الحالات الخطرة بين المواطنين في البلدات العربية ليبلغ 54، مع زيادة بلغت 13 حالة، منهم 14 حالات يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي و40 حالة تعرف بحالات خطرة. في المقابل بلغ مجمل الحالات الخاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي 96 حالة في البلاد، وبهذا يشكل ما نسبته 14.6% من مجمل تلك الحالات من سكان البلدات العربية.

ويبلغ عدد غير المتطعّمين، وممن يسمح لهم التطعيم في المجتمع العربي، ما يقارب 392 ألف من مجمل 1.268 مليون شخص في البلاد.

وبلغت نسبة التطعيم في المجتمع العربي في الفئة العمرية 12 -15 نحو 17% للوجبة الأولى، في حين بلغت تلك النسبة للوجبة الثانية 9%، مقارنة في المجتمع الإسرائيلي فقد بلغت النسب 51% للأولى و39% للثانية.

وفيما يتعلق بالفئة العمرية 16-18 سنة، فقد بلغت النسبة في المجتمع العربي 52% للأولى و44% للثانية، مقارنة في المجتمع الإسرائيلي فقد بلغت النسب 78% للأولى و70% للثانية.

أمّا بخصوص فئة السن في جيل 50 فأكثر، فقد بلغت نسبة التطعيم في المجمع العربي للوجبة الأولى 81% و73% للثانية في المقابل 94% للأولى و90% للثانية في المجتمع الإسرائيلي.

وبخصوص الوجبة الثالثة للفئة العمرية 50 سنة فأكثر فقد بلغت النسبة 31% في المجتمع العربي ليتبقى قرابة 140 ألف شخص غير مطعم للوجبة الثالثة في تلك الفئة العمرية، مقابل 65% في المجتمع الإسرائيلي ليتبقى ما يقارب 600 ألف شخص لم يتلقوا الجرعة الثالثة في المجتمع الإسرائيلي.