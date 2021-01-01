  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أوقاف الخليل تدعو لتكثيف التواجد في”الابراهيمي”

الخميس 19 أغسطس 2021 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوقاف الخليل تدعو لتكثيف التواجد في”الابراهيمي”



الخليل /سما/

 دعت مديرية أوقاف الخليل، اليوم الخميس، المواطنين في محافظة الخليل للصلاة يوم غد الجمعة في الحرم الابراهيمي الشريف دعما للحرم والبلدة القديمة ولمواجهة مخطط تهويده.

كما قررت الأوقاف، وفق بيان لها، إغلاق بعض المساجد في المدينة لتعزيز إقامة صلاة الجمعة في الحرم الابراهيمي الشريف، في ظل استمرار الاحتلال ولليوم العاشر على التوالي في أعمال التجريف والاعتداء على أرض الحرم وساحاته بحجة بناء المصعد، كما تشدد الاجراءات على البوابات المؤدية إلى الحرم الابراهيمي الشريف، ومنع موظفي الاعمار والاطفاء من العمل.

#مديرية أوقاف الخليل #الحرم الابراهيمي

الأكثر قراءة اليوم

ورقة مصرية جديدة للتهدئة.. وهذا ما طرحه عباس كامل بشأن ملف الأسرى

زيارة كامل الى تل أبيب: منع التصعيد وتسهيلات لغزة ستدخل حيز التنفيذ خلال ساعات

قناة عبرية تكشف: تقدم محادثات حول "تسوية" بين إسرائيل وحماس

مصدر أمني إسرائيلي يكشف آخر تطورات المنحة القطرية

بالأسماء: الكشف عن تفاصيل وموعد التعديل الوزاري في الحكومة الفلسطينية

الكشف عن كواليس دعوة بينت المفاجئة لزيارة السيسي ..

المخرجة الأفغانية صاحبة "الفيديو المفزع" تحكي قصة هروبها من كابول

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي توجه رسالة تهديد شديد اللهجة للاحتلال بشأن المسجد الأقصى والقدس

بعد فشل النموذج الأمريكي.. هذا هو البديل الاستراتيجي الذي ستعتمد عليه إسرائيل إقليمياً

وزير خارجية اسرائيل للواء عباس كامل: لن نتسامح مع إطلاق الصواريخ من غزة

الزهار : "هناك فرق فيما يُقال للوسطاء وبين ما يتم تطبيقه على أرض الواقع"

الاحتلال يسمح بإدخال مركبات وشاحنات محملة بالزجاج والألمنيوم لغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية