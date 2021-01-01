أوقاف الخليل تدعو لتكثيف التواجد في”الابراهيمي”

الخليل /سما/

دعت مديرية أوقاف الخليل، اليوم الخميس، المواطنين في محافظة الخليل للصلاة يوم غد الجمعة في الحرم الابراهيمي الشريف دعما للحرم والبلدة القديمة ولمواجهة مخطط تهويده.

كما قررت الأوقاف، وفق بيان لها، إغلاق بعض المساجد في المدينة لتعزيز إقامة صلاة الجمعة في الحرم الابراهيمي الشريف، في ظل استمرار الاحتلال ولليوم العاشر على التوالي في أعمال التجريف والاعتداء على أرض الحرم وساحاته بحجة بناء المصعد، كما تشدد الاجراءات على البوابات المؤدية إلى الحرم الابراهيمي الشريف، ومنع موظفي الاعمار والاطفاء من العمل.