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أبو مويس يستقبل أسرى محررين ويؤكد على الحق المقدس في تأمين التعليم العالي للأسرى

الخميس 19 أغسطس 2021 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مويس يستقبل أسرى محررين ويؤكد على الحق المقدس في تأمين التعليم العالي للأسرى



رام الله /سما/

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، اليوم، عدداً من الأسرى المحررين، إذ بحث معهم موضوعات وقضايا تتعلق بدعم حق الأسرى في إكمال تعليمهم العالي وتسهيل كافة الإجراءات التي تضمن لهم هذا الحق.

وحضر اللقاء رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي، ومدير عام التعليم الجامعي رائد بركات، ومدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو.

وفي هذا السياق، أكد أبو مويس محورية قضية الأسرى والدور الذي يتبوؤه في المجتمع الفلسطيني والعالم الحر عموماً، مشيداً بالتضحيات الكبيرة التي قدّمها الأسرى وما يزالون؛ سواءً خلال فترة أسرهم وبعد التحرّر.

وشدّد الوزير على أن حق الأسرى في إكمال تعليمهم هو حق مقدّس، لافتاً إلى أن الوزارة، بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين؛ اتخذت كل ما يلزم لتسهيل التحاق الأسرى ببرامج التعليم العالي، وأنها ستواصل جهودها في هذا السياق، خدمةً للأسرى وتشجيعاً لهم وتعزيزاً لدورهم الريادي في المجتمع.

من جانبه، كرّم وفد الأسرى الوزير أبو مويس لجهوده وحرصه على دعم حقوق الأسرى، شاكرين الوزير على دوره الجلي في إحداث نقلة نوعية على صعيد تسهيل التحاق الأسرى في التعليم العالي، سواءً خلال الأسر أو بعد التحرّر.

#التعليم العالي #محمود أبو مويس #الاسرى المحررين

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