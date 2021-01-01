صندوق التشغيل والوكالة البلجيكية يطلقان مشروع “وظيفتي الأولى”

رام الله /سما/

وقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل، ووكالة التنمية البلجيكية (Enabel)، اليوم الخميس، اتفاقية إطلاق مشروع “وظيفتي الأولى” الذي يهدف الى تعزيز فرص عمل الشباب عن طريق تنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل.

ووقع وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق نصري أبو جيش، الاتفاقية، مع الوكالة البلجيكية، وذلك بحضور نائب القنصل البلجيكي يورون دوبوا، ومديرة برنامج تمكين مهارات شباب فلسطين شاري غيسلين، وخبير تنمية المهارات نضال عايش، والمدير التنفيذي للصندوق مهدي حمدان، بالإضافة إلى الوكيل المساعد رامي مهداوي، والوكيل المساعد علي الصاوي، ومدير عام التشغيل محمد الأعرج.

وشكر الوزير أبو جيش الوكالة البلجيكية على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني، وأوضح أن المشروع يسعى للإسهام في حل مشكلة ازدياد أعداد البطالة بين خريجي مؤسسات التعليم العالي والتقني ومؤسسات التدريب المهني، وذلك من خلال سد الفجوة في المهارات باتباع نهج جديد يقوم على موائمة مهارات الخريجين، لتتناسب مع متطلبات العمل الذي من شأنه أن يرفع من فرصة الخريجين في الحصول على فرص عمل مستدامة.

وأضاف، سيتم تنفيذ المشروع بالتركيز على قطاعي الصناعات (Manufacturing) والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT) بالضفة الغربية، وسيستهدف خريجي مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني الجدد ما بين 18–29 سنة، والذي لم يسبق لهم العمل من قبل.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للصندوق أن المشروع يأتي ضمن برنامج “تمكين مهارات شباب فلسطين” الذي نفذه الصندوق بالشراكة مع وزارة العمل وبتمويل من وكالة التنمية البلجيكية، ويقوم المشروع على ثلاثة محاور أساسية وهي، تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص، وتطوير منهجية تدريب متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، تشمل تدريبا مدفوع الأجر على رأس العمل في شركات القطاع الخاص لمدة ستة أشهر، وتعزيز مبادئ المساواة وادماج الفئات المهمشة وذوي الإعاقة وتعزيز مسؤولية القطاع الخاص تجاه المجتمع والبيئة.

كما أكد جاهزية الصندوق لتنفيذ المشروع، لا سيما أن للصندوق خبرة طويلة في تنفيذ مشاريع التشغيل على مستوى جميع محافظات الوطن.