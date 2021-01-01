بلدية الخليل تُنجز شارع قرن الثور

الخليل /سما/

أنجزت بلدية الخليل مشروع إعادة تأهيل شارع قرن الثور، الطريق الواصل بين مفترقي “عين عرب” والمقاطعة بطول 1000م، وانتهت من تعبيده وتخطيطه بالكامل، وذلك بتمويل من صندوق تطوير وإقراض البلديات وصندوق بلدية الخليل، حيث يعتبر من الشوارع الحيوية والتي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين.

وأوضح رئيس قسم الطرق في بلدية الخليل المهندس طارق شقير أنّ إعادة التأهيل شملت أعمال التوسعة للشارع تضمنت هدم منزل وبناء جدران خرسانية وسلاسل حجرية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي، مشيراً إلى أنّ طواقم البلدية عملت على تمديد شبكة مياه جديدة، في حين عملت طواقم الكهرباء على تمديد كوابل كهرباء أرضية، مبيناً أنّه تم بناء أرصفة على جانبي الطريق وجزيرة وسطية وتركيب أعمدة إنارة ديكورية، وانتهت بتعبيد الشارع وتخطيطه.

من جانبه، أكدّ رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة أنّ البلدية ماضية في تنفيذ مشاريعها المختلفة، موضحاً أنّ البلدية وضعت خطة حدّدت فيها الأولوية لبعض الشوارع الرئيسية والتي تخدم شريحة كبيرة من السكان وبحاجة ماسة لإعادة تأهيلها، مؤكداً أن ميدان”قلقس” تم إنجازه وسوف يرى النور قريباً، بالإضافة إلى شارع “بئر إجدة” سوف يتم تعبيده منتصف الأسبوع المقبل، مؤكداً أن طواقم البلدية تبذل جهود كبيرة من أجل إنجاز المشاريع المفتوحة، شاكراً المواطنين على تعاونهم الحقيقي مع البلدية.