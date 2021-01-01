افتتاح مشغل حرفة التنجيد في مركز التدريب المهني بنابلس

رام الله /سما/

افتتح في مركز التدريب المهني التابع لوزارة العمل، امس مشغل حرفة التنجيد، الذي ينفذ بتمويل من وكالة التنمية البلجيكية Enable ضمن مشروع تمكين مهارات شباب فلسطين، والذي يهدف إلى تمكين مهارات شباب فلسطين، وإلى زيادة قدرة الشباب على الصمود في المناطق المهمشة في فلسطين من خلال تحسين الانتقال إلى التوظيف والعمل الحر عبر تحسين المهارات والكفايات.

وحضر الافتتاح رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم، وعضو مجلس الادارة معتز المصري، ومدير عام الغرفة عصام ابو زيد، وطاقم الدورة في الغرفة، وممثلة وزارة ومديرية العمل اشراق مصلح، ومدير المركز التدريب رأفت عواد، وطاقم مدربي المركز.

وقال هاشم ان هذا المركز يأتي بدعم من الوكالة البلجيكية للتنمية Enable، وبالشراكة مع مركز التدريب المهني التابع لوزارة العمل، تطبيقا لرسالتنا في الغرفة التي تدعو الى الاهتمام ودعم التعليم والتدريب المهني، وبسبب الحاجة المتنامية في سوق العمل المحلي في نابلس للعمالة الماهرة في حرفة التنجيد، في ظل وجود اكبر قطاع اقتصادي وهو قطاع الاثاث والمفروشات والموبيليا.

وقدم هاشم شكره للأصدقاء البلجيكيين على هذا الدعم ضمن المشروع الاخير الذي تقدمت فيه الغرفة بطلب مشترك مع مركز التدريب لإنشاء مشغل متخصص في الحرفة الجديدة في المركز، وبالتالي تأهيل وتدريب المتدربين نظريا وعمليا على هذه الحرفة.

واضاف ان مخرجات هذه المشروع ستنعكس ايجابا على واقع قطاع الاثاث والمفروشات في نابلس، من خلال تخريج مجموعات متتالية من الحرفيين في هذه المهنة لتلتحق بسوق العمل.

واكد ان الغرفة على تواصل كامل مع منشآت القطاع الخاص في المحافظة من اجل الاطلاع على احتياجاتهم التدريبية، وبالتالي العمل على تلبيتها من خلال المشاريع المختلفة التي تعمل عليها الغرفة مع كل الشركاء المحليين والخارجيين.

من جهته، قال مدير مركز التدريب المهني بنابلس رأفت عواد ان افتتاح هذه الحرفة في المركز يأتي استجابة لمتطلبات واقع سوق العمل المحلي في نابلس.

وقال ان المركز يحرص على الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التعاون الثنائي والتدريب العملي، وقدم شكره لغرفة تجارة نابلس على تعاونها المقدم لهذه الحرفة الجديدة في المركز وفي تأثيث وتجهيز المركز لاستقبال المتدربين من خلال الدعم البلجيكي.

ونوه عواد الى ان حرفة التنجيد هي اول مشغل في هذا المجال يفتتح في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل.

وتحدث مدرب الدورة سامر صوان عن طبيعة التدريب المقدم في الدورة نظريا وعمليا، والتزام الطلبة من الذكور والاناث وذوي الاعاقة، واشاد بالتعاون والتنسيق بين الغرفة ومركز التدريب المهني للنهوض بهذه الحرفة.

واضاف ان هذه الحرفة تعتبر حاجة اساسية في قطاع الاثاث والمفروشات، معرباً عن امله في التحاق المتدربين بسوق العمل فور انتهاء الدورة.

وجال الحضور في المركز، واستمعوا الى حديث مفصل من مدرب الدورة، واثنوا على التعاون والتنسيق القائم والدعم المقدم، وعدد الطلبة الملتحقين بالدورة، وجرى الحديث على توسيع آفاق الحرفة.