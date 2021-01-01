القبض على شخص مطلوب منذ 5 سنوات في بيت لحم

بيت لحم /سما/

قبضت الشرطة وباسناد من قوات الامن الوطني اليوم على شخص مطلوب و فار من وجه العداله منذ 5 سنوات في محافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن شرطة مركز العبيدية وبإسناد من قوات الأمن الوطني وأثناء عملهم المعتاد على الحاجز الأمني المقام على مدخل بلدة العبيدية تمكنوا ظهر اليوم من القبض على شخص فار من وجه العداله منذ 5 سنوات على قضايا إيذاء بليغ وتهديد ومقاومة موظف حكومي و9 قضايا اخرى.

وأكدت انه تم توقيف المطلوب وتحويله الى مديرية شرطة محافظة بيت لحم لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا