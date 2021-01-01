بدء حملة تطعيم طلاب المدارس في بيت لحم

بيت لحم /سما/

بدأت اليوم الخميس حملة تطعيم طلاب المدارس في محافظة بيت لحم، حيث توجه عشرات الطلبة الى مراكز التطعيم لتلقي لقاح كورونا.

وكانت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم، قد دعت الى الاستعداد لتطعيم طلاب الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر في المحافظة، وذلك لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا واستمرار التعليم الوجاهي.

وفِي الصالة الرياضية في بيت لحم، قال مجموعة من طلبة مدرسة الفرير لمراسل معا، ان توجههم هذا اليوم لتلقي التطعيم، جاء لضمان استمرار التعليم الوجاهي، وعدم العودة الى التعليم الالكتروني، ودعو جميع الطلبة الى تلقي تطعيم كورونا، والالتزام باجراءات الصحة والسلامة العامة.

وتشهد فلسطين خلال الايام الاخيرة ارتفاع ملموس في عدد الاصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت مئات الاصابات في المحافظات الفلسطينية، كما يتلقى ما يزيد عن 60 مواطنا العلاج في المشافي الفلسطينية.