مطالبة اسرائيلية بفتح جهاز الشاباك تحقيقا في حرائق القدس

القدس المحتلة /سما/

دعا رئيس حزب نعوم عضو الكنيست آفي ماعوز، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت إلى إصدار تعليمات لجهاز الشاباك بالتحقيق في الحرائق التي اندلعت مطلع الأسبوع في جبال القدس.



وبحسب القناة 7 العبرية، تأتي دعوة ماعوز في أعقاب تقارير عن تقديرات بأن الحريق كان متعمدا ومن صنع الإنسان على خلفية قومية.



وفي رسالة بعث بها لبينت: كتب: "أفادت وسائل الإعلام أن تحقيقات الشرطة وفرقة الإطفاء تعززان من احتمال وقوع الحرائق نتيجة حريق متعمد، هذه نقطتان أو ثلاث بؤر ساخنة في منطقة موشاف بيت مئير حيث اندلع الحريق في أماكن لا تتم زيارتها عادة".



وأشار ماعوز إلى أنه في السنوات الأخيرة قام الفلسطينيون بإشعال الحرائق بصورة متعمدة على خلفية قومية.