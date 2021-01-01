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بن غفير يهاجم الطيبي ويتهمه بالكذب بعد حادثة الخليل

الخميس 19 أغسطس 2021 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يهاجم الطيبي ويتهمه بالكذب بعد حادثة الخليل



القدس المحتلة /سما/

هاجم عضو الكنيست رئيس حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير نائب رئيس الكنيست عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي على خلفية حادثة الخليل والمشادة بينه وبين أحد جنود لواء غولاني.
 
وقال بن غفير وفق القناة 7 العبرية: "سمعت مقابلة أحمد الطيبي الذي يدعي أن الجندي لكمه في بطنه والغريب أنه لا يوجد فيديو أو صورة لمثل هذا الشيء، ولا أعتقد أنه لا يزال هناك من يشتري أكاذيب الطيبي".
 
وأضاف: "تذكرني مزاعم الطيبي الكاذبة بجلسة الاستماع التي عُقدت في محكمة قبل 20 عامًا، عندما ادعى الطيبي أن نعوم فيدرمان وبنزي غوبستين ضربوه ولكموه".
 
وتابع بن غفير: "أحمد الطيبي كاذب ولا يمكن الوثوق بشهادته".

#إيتمار بن غفير #احمد الطيبي #اسرائيل #الحرم الابراهيمي

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