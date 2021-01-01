توقيع اتفاقية بين إسرائيل وإثيوبيا في مجال صيانة الطائرات

القدس المحتلة /سما/

وقع قسم الطيران في شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية IAI اتفاقية لإنشاء مركز لتحويل طائرات بوينج 767-300 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.



وبحسب القناة 7 العبرية، سيوفر المركز الجديد الذي سيعمل في مركز الصيانة التابع للشركة في أديس أبابا حلاً للزيادة في الطلب على طائرات الشحن من هذا الطراز.



وأوضحت أن خط التحويل في إثيوبيا سينضم إلى خطوط شركة IAI العاملة في محيط مطار بن غوريون التابع لها وكذلك موقع التحويل في المكسيك.

ويعد مركز الصيانة في إثيوبيا هو الأكبر والأكثر تقدما في أفريقيا التي وافقت عليها هيئة الطيران المدني الإثيوبية، و FAA ( إدارة الطيران الفيدرالية ) و EASA (وكالة سلامة الطيران الأوروبية).



وذكرت القناة العبرية أنه في مركز التحويل سيتم تحويل الطائرات من تكوين ركاب إلى تكوين شحن، بالإضافة إلى توفير خدمات الصيانة وإصلاح الطائرات.