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مدير الـ CIA حذّر بينيت من الاستثمارات الصينية في إسرائيل

الخميس 19 أغسطس 2021 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير الـ CIA حذّر بينيت من الاستثمارات الصينية في إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، لرئيس الحكومة، نفتالي بينيت، في اجتماعهما أن الولايات المتحدة قلقة بشأن التدخل الصيني في الاقتصاد الإسرائيلي، لا سيما في مجال التكنولوجيا ومشاريع البنية التحتية الهائلة. 
 
وبحسب موقع "واللا" العبري، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي قال: "خلال الأشهر الأخيرة بدأنا بالحوار مع إدارة بايدن حول الصين. وكانت لدى الولايات المتحدة تساؤلات بشأن مشاريع معينة قامت بها إسرائيل بالاشتراك مع الصين، مثل المشاركة الصينية في بناء ميترو تل أبيب".
 
وحسب المصادر فإن نفتالي بينيت أكد لبيرنز خلال زيارة الأخير لإسرائيل الأسبوع الماضي، أن إسرائيل تتفهم قلق واشنطن تجاه الصين، وتشاطرها هذا القلق إلى حد ما. وعليه توقع مسؤولون إسرائيليون باستمرار المناقشات حول هذا الموضوع بين مجلس الأمن القومي الإسرائيلي والبيت الأبيض خلال الفترة القادمة.

#وليام بيرنز #اسرائيل #المخابرات الامريكية #نفتالي بينت #الصين

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