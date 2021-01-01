وزير خارجية اسرائيل للواء عباس كامل: لن نتسامح مع إطلاق الصواريخ من غزة

القدس المحتلة /سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الخميس، لوزير المخابرات المصرية عباس كامل إن إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وفق القناة 7 العبرية.

جاء ذلك خلال لقاء بينهما تم فيه مناقشة العلاقات بين الدول والحاجة إلى مزيد من توسيع العلاقات مع القضايا الاقتصادية والمدنية كذلك، وأنه لدى إسرائيل ومصر مجالات أخرى يمكن تعزيز التعاون فيها بدءًا بالتجارة والطب والتكنولوجيا والزراعة والطاقة ، وهي مجالات من شأنها أن تساعد في تعزيز التواصل بين الدول والشعوب.



وأشار الوزراء إلى الدور المركزي الذي تلعبه السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في هذا السياق واتفقا على استمرار الخطاب المشترك.



ولفت لبيد إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، الضرورية للأمن والاستقرار في المنطقة، وأساسها اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل ومصر.