تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ورئيس جمهورية جنوب افريقيا

رام الله /سما/

أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية جنوب افريقيا سيريل رامافوزا.

وأطلع الرئيس، رئيس جنوب افريقيا، على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، مثمنا الجهود التي تبذلها جنوب افريقيا في دعم شعبنا الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.

وأكد الرئيس حرص فلسطين على تعزيز علاقات الصداقة المميزة بين الشعبين الفلسطيني والجنوب افريقي.

بدوره، أكد الرئيس رامافوزا، موقف جنوب افريقيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله.

وشدد الرئيس الجنوب افريقي، على أن بلاده ستواصل دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الجنوب افريقي والفلسطيني الصديقين.