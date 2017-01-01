  1. الرئيسية
  2. الرياضة

راتب تاريخي بانتظار صلاح في ليفربول

الخميس 19 أغسطس 2021 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
راتب تاريخي بانتظار صلاح في ليفربول



وكالات / سما /

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي مفاوضاته لتمديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، وفقا لتقارير صحافية إنجليزية.

وذكرت صحيفة "أتلتيك" الإنجليزية, أن إدارة ليفربول تريد تمديد تعاقد صلاح لموسمين إضافيين، ليبقى بقميص النادي حتى صيف 2025, مع منحه أعلى راتب في تاريخ النادي.

وأوضحت "أتلتيك", أن المهاجم المصري يتقاضى في تعاقده الحالي راتبا أسبوعيا قيمته 200 ألف إسترليني، بينما يبقى زميله الهولندي فيرجيل فان دايك الأعلى براتب أسبوعي 220 ألف إسترليني.

وبيّنت أن العقد الجديد يعني أن صلاح سيبقى في ليفربول حتى بلوغه "33 عاما"، لتمتد مسيرته مع النادي الإنجليزي  8 سنوات حيث انتقل إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017.

وسجل "مو" 126 هدفا وسجل 49 تمريرة حاسمة في 204 مباراة بقميص ليفربول، وحصل على العديد من الجوائز الفردية بفضل مساهمته في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي 2019 والدوري الإنجليزي، وكذلك كأس العالم للأندية.

#ليفربول #محمد صلاح #راتب #الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة اليوم

ورقة مصرية جديدة للتهدئة.. وهذا ما طرحه عباس كامل بشأن ملف الأسرى

قناة عبرية تكشف: تقدم محادثات حول "تسوية" بين إسرائيل وحماس

مصدر أمني إسرائيلي يكشف آخر تطورات المنحة القطرية

بالأسماء: الكشف عن تفاصيل وموعد التعديل الوزاري في الحكومة الفلسطينية

سفير أفغاني يكشف عن المبلغ الذي "حمله الرئيس غني إلى الإمارات"

الكشف عن كواليس دعوة بينت المفاجئة لزيارة السيسي ..

لهذا السبب..قلق إسرائيلي من تقارب بين طالبان وحماس والأخيرة تعلق

الأخبار الرئيسية

الزهار : "هناك فرق فيما يُقال للوسطاء وبين ما يتم تطبيقه على أرض الواقع"

الاحتلال يسمح بإدخال مركبات وشاحنات محملة بالزجاج والألمنيوم لغزة

صحيفة اسرائيلية : قلق في تل أبيب من تعاون طالبان وحماس

زيارة كامل الى تل أبيب: منع التصعيد وتسهيلات لغزة ستدخل حيز التنفيذ خلال ساعات

سيسي

الكشف عن كواليس دعوة بينت المفاجئة لزيارة السيسي ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية