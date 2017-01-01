راتب تاريخي بانتظار صلاح في ليفربول

وكالات / سما /

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي مفاوضاته لتمديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، وفقا لتقارير صحافية إنجليزية.

وذكرت صحيفة "أتلتيك" الإنجليزية, أن إدارة ليفربول تريد تمديد تعاقد صلاح لموسمين إضافيين، ليبقى بقميص النادي حتى صيف 2025, مع منحه أعلى راتب في تاريخ النادي.

وأوضحت "أتلتيك", أن المهاجم المصري يتقاضى في تعاقده الحالي راتبا أسبوعيا قيمته 200 ألف إسترليني، بينما يبقى زميله الهولندي فيرجيل فان دايك الأعلى براتب أسبوعي 220 ألف إسترليني.

وبيّنت أن العقد الجديد يعني أن صلاح سيبقى في ليفربول حتى بلوغه "33 عاما"، لتمتد مسيرته مع النادي الإنجليزي 8 سنوات حيث انتقل إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017.

وسجل "مو" 126 هدفا وسجل 49 تمريرة حاسمة في 204 مباراة بقميص ليفربول، وحصل على العديد من الجوائز الفردية بفضل مساهمته في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي 2019 والدوري الإنجليزي، وكذلك كأس العالم للأندية.