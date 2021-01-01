اتفاق مبدئي بإقامة المستشفى الأردني الجديد في البريج وسط القطاع

غزة / سما /

أعلن رئيس بلدية البريج أيمن دويك، عن الاتفاق المبدئي على إقامة المستشفى الأردني الجديد على أرض المخيم بجوار قرية النخيل على مساحة 15 دونم بتكلفة 50 مليون دينار.

وأكد دويك: "انني ازف في هذا اليوم الفضيل بشرى لمخيمي الصامد والمحافظة الوسطى ولعموم شعبنا في محافظات غزة عن الاتفاق المبدئي عن إقامة هذا المستشفى الذي يخدم المنطقة كلها".

وأشار دويك، إلى أن الأرض التي سيقام عليها المستشفى جزء منها استبدال وجزء آخر تأجير، مؤكدا أن المستشفى حسب ما وعد به الاخوة طاقم الإدارة للمستشفى سيتم إنجازه خلال عدة شهور.

وقدم رئيس بلدية البريج الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية والشعب الأردني على وقوفهم إلى جانب إخوانهم في قطاعنا الحبيب.