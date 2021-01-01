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أسرى مقابل أسرى..

الزهار : "هناك فرق فيما يُقال للوسطاء وبين ما يتم تطبيقه على أرض الواقع"

الخميس 19 أغسطس 2021 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزهار : "هناك فرق فيما يُقال للوسطاء وبين ما يتم تطبيقه على أرض الواقع"



غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس،محمود الزهار، أن قضية عض الأصابع لن تكون في صالح الكيان الصهيوني، والمقاومة خرجت من معركة "سيف القدس" أقوى مما قبلها.

وأضاف الزهار في حديث مع إذاعة صوت الأقصى، اليوم الخميس،" نطالب بإنجاز قضايا إنسانية، فقد تم تدمير للمنازل من قبل الاحتلال، وهناك فرق فيما يُقال للوسطاء وبين ما يتم تطبيقه على أرض الواقع".

وحذر الزهار الاحتلال قائلًا: "لا تراهنوا على وسائلكم الإجرامية في تحقيق أي إنجاز أمني وسياسي". وأوضح أن المطلوب دفع المزيد من الضغوط على الاحتلال، وتحقيق الغاية المطلوبة للفلسطينيين و"ليس المناورات، التي يتعمدها الاحتلال" لعدم تنفيذ مطالب المقاومة الفلسطينية بغزة.

وحول ملف صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال قال الزهار "أي صفقة تبادل للأسرى يجب أن تكون أسرى مقابل أسرى، ولن نربط هذا الملف بأي قضايا أخرى".

وأكد الزهار أن الشعب الفلسطيني لا يمكنه التعايش مع الاحتلال، وعليه تجهيز نفسه لمعركة التحرير.

#الزهار #حماس #اسرائيل #غزة #صفقة تبادل الأسرى

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