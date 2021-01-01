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قوات الاحتلال تجري تدريبات عسكرية في الأغوار الشمالية

الخميس 19 أغسطس 2021 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



الأغوار / سما /

تجري قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ثلاثة أيام، تدريبات عسكرية في مناطق عدة من الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن التدريبات متواصلة في عدة مناطق من الأغوار الشمالية، خاصة في منطقة وادي المالح ومنطقة الشق في الفارسية، ويستخدم خلالها الاحتلال قذائف الدبابات والمعدات الثقيلة.

يذكر أن قوات الاحتلال تجري تدريبات عسكرية عدة مرات سنويا في مناطق الأغوار الشمالية، وتستخدم خلالها الذخائر الحية وقذائف الدبابات، وعادة تتسبب هذه التدريبات في خسائر زراعية وحرائق في المراعي، كما أنها تشكل خطرا على حياة المواطنين.

#قوات الاحتلال #الأغوار #الاحتلال

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