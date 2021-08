وسائل إعلام دولية : "طالبان" تعدم حاكم ولاية لوكر السابق

أفادت وسائل إعلام بأن مسلحي حركة "طالبان" قتلوا قيوم رحيمي، حاكم ولاية لوكر السابق في وسط أفغانستان.

#Kabul_Under_Taliban



Many videos circulating in social media show that contrary to their claims, #Taliban searching houses, arresting people and are largely involved in extra judicial investigations, harrassment and assaults.#Kabul #Taliban #Afghanistan pic.twitter.com/F1zvFWVB8a