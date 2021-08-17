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وسائل إعلام دولية : "طالبان" تعدم حاكم ولاية لوكر السابق

الخميس 19 أغسطس 2021 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل إعلام دولية : "طالبان" تعدم حاكم ولاية لوكر السابق



وكالات - سما-

أفادت وسائل إعلام بأن مسلحي حركة "طالبان" قتلوا قيوم رحيمي، حاكم ولاية لوكر السابق في وسط أفغانستان.

وأكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، نقلا عن مصادر محلية، صحة الأنباء عن مقتل الحاكم السابق، مشيرة إلى أن المسلحين اقتحموا منزله وأخرجوه إلى الشارع عنوة وقتلوه بالرصاص.

وذكر بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن شقيق الحاكم السابق، سلام رحيمي، قتل أيضا.

#فوری: شماری از جوانان در #کابل با پایین کشیدن پرچم سفید #طالبان و بلند کردن پرچم‌افغانستان شعار مرگ بر طالب سر میدهند.#BREAKING: a group of people took down the white flag of #Taliban in #Kabul & hoisted AFG flag by chanting Allahu Akbar & death to Taliban. pic.twitter.com/ZLexhG3QNT

— Vatan Today (@vatantoday) August 19, 2021

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من استسلام رحيمي إلى "طالبان".

وكانت "طالبان" قد تعهدت بعد سيطرة مسلحيها على العاصمة كابل الأحد الماضي بأنها لن تعاقب خصومها السابقين، وأعلنت العفو العام عن المسؤولين في الحكومة المنهارة.

المصدر: "سبوتنيك" + نشطاء في "تويتر"

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