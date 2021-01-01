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معروف: تعليمات لتطعيم كافة الموظفين الحكوميين بغزة .. هل يكون هناك اغلاق ؟

الخميس 19 أغسطس 2021 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف: تعليمات لتطعيم كافة الموظفين الحكوميين بغزة .. هل يكون هناك اغلاق ؟



غزة / سما /

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم الخميس أن الجهات الحكومية في قطاع غزة لا يوجد لديها حتى اللحظة أي توجه لاتخاذ إجراءات مشددة وخاصة فيما يتعلق بالإغلاق.

أضاف معروف خلال حديث لـ"إذاعة صوت الأقصى بغزة:" الاغلاقات هي آخر إجراء كان يوصى به من قبل الجهات المعنية باعتباره الملاذ الأخير والضريبة الكبيرة التي يدفع ثمنها المجتمع"، مبيناً بأن هناك العديد من الإجراءات التي تقوم عليها الجهات الحكومية، منها ما هو بشكل هادئ ومنها ما يحتاج لضرورة تحمل المواطن المسؤولية باعتبار أن الجميع يدفع ضريبة تدهور الحالة الوبائية وأهم ما يمكن أن يقوم به المواطن في هذه المرحلة هو تلقي التطعيم.

 وأردف:" بتنا فعلياً في بداية الموجة الثالثة من فيروس كورونا وهو ما يدعو الجميع للتخلي عن حالة التراخي التي استهان بها المواطنين مع الفترة الماضية"، مشيراً الى أن هناك توجيهات صدرت بتطعيم كل الموظفين الحكوميين العاملين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ونتحدث عن 50 ألف موظف تقريباً وصدرت تعليمات لمختلف الوزارات لتلقي التطعيم.

وبشأن طلبات المساعدة للموظفين، قال معروف:" بدأ صباح اليوم الصرف لنحو 685 موظف في الحكومة تقدموا بطلبات حتى منتصف يناير الماضي للحصول على مبالغ مالية من مستحقاتهم بما يقارب850 ألف شيكل للاستفادة منها في الزواج والعلاج وحالات الوفاة وذلك ضمن مساعي الحكومة لتعزيز العمل الحكومي".

وأوضح أن هناك توجيهات من لجنة متابعة العمل الحكومي لوزارة المالية ومساعي حقيقية خلال الأشهر القليلة القادمة لمحاولة تقليص الكشوفات الخاصة بالزواج والعلاج وحالات الوفاة كذلك محاولة تصفير كل الكشوفات التي تقدم بها المواطنين للحصول على مبالغ مالية من مستحقاتهم لصالح العلاج والزواج وحالات الوفاة حتى نهاية العام.

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