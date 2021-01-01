شرطة المرور تقرر تشديد الإجراءات القانونية بحق المخالفين

غزة / سما /

قررت إدارة المرور والنجدة في غزة تشديد الإجراءات القانونية بحق السائقين المخالفين للوائح المرورية، في إطار الحفاظ على حياة المواطنين، والحد من الحوادث المرورية.

وأوضح مدير إدارة المرور والنجدة بالشرطة العميد تامر شحادة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الإجراءات ستطال كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة تجيز، ومن يسير بعكس اتجاه السير، وكل من يقطع بمركبته بسرعة غير مسموح بها، ومن يقوم بعمل حركات بهلوانية (سباقات وتفحيط).

كما ستطال الإجراءات وفقاً للعميد شحادة كل من يقوم بتأجير مركبة دون الالتزام بالقوانين المنصوص عليها بتأجير المركبات. قيادة مركبة غير مسجلة في سلطة الترخيص (بودي)، كل من يقوم بعرقلة حركة السير والتسبب في أزمات وازدحامات مرورية تؤثر على انسيابية الحركة المرورية.

وأيضاً مواكب الأفراح التي تغلق الطريق وتستخدم مكبرات الصوت أو الألعاب النارية، أو تقوم بتغطية لوحة التمييز (لوحة الأرقام)، وأي مركبة يتم خروج المواطنين من نوافذها بما يعرض حياتهم للخطر.

وذكر العميد أن دائرة المكاتب الفنية في شرطة المرور سجلت خلال شهر يوليو الماضي 483 مخالفة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.

وأكد شحادة أن المنظومة المرورية حصيلة جهد مشترك بين شرائح المجتمع والجهات الرسمية، حيث يقع على عاتق المجتمع ومستخدمي الطريق من مركبات ومشاة واجبات لا تقل عن الجهد المبذول من الجهات الرسمية.

وبين العميد شحادة أن السلوكيات الخاطئة التي يمارسها بعض مستخدمي الطريق غير الملتزمين بالقوانين واللوائح المرورية المنصوص عليها، تؤثر سلبًا على حياة المواطنين وتعرضهم للخطر.

وشدد على ضرورة مضاعفة العمل على ضبط الحالة المرورية، وكبح جماح السائقين المستهترين بأرواح أبناء شعبنا، وتشديد الإجراءات القانونية ضد كل من يستهتر أو يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأهاب شحادة بالمواطنين وجميع شرائح المجتمع الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية؛ والوقوف أمام مسؤولياتهم، ومساندة الجهات الرسمية في إنفاذ القانون، والحفاظ على أرواح المواطنين، فالمسؤولية مجتمعية مشتركة تقع على عاتق الجميع.