فيديو : آخر يهودي بأفغانستان يفضل البقاء بسبب قضية طلاق

​على الرغم من سيطرة حركة طالبان، على الأوضاع في أفغانستان، قرر آخر يهودي موجود هناك، البقاء، في ظل خلاف بينه وبين زوجته المقيمة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ورفضه منحها وثيقة الطلاق.



وأشار سيمانتوف، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إلى أنه سيبقى في أفغانستان، لصيانة الكنيس.



ولفت سيمانتوف البالغ من العمر 61 عاما، إلى أنه كان يخطط للمغادرة سابقا خلال "العيد المقدس"، وسيتابع أخبار أفغانستان من "إسرائيل، لمعرفة ما يجري".

#BreakingNews #Afghanistan's last Jew Zvulun Simantov will not immigrate to Israel since he isn't willing to give his wife a "gett" - Divorce, according to Jewish law. For years there have been attempts to assist his Israeli wife - yet he didn't agree. pic.twitter.com/kbcgEr1zoR