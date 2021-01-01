خدمات البريج يحدد موقفه من المشاركة في البطولة العربية لكرة السلة

غزة / سما /

أعلن نادي خدمات البريج، اليوم الخميس، موافقته الرسمية على المشاركة في البطولة العربية "أبطال الدوري"، والتي ستجري في نهاية الشهر القادم في مصر.

وأكدت إدارة البريج مشاركتها في البطولة، بعد دراسة المشاركة من جميع جوانبها ليكون القرار الموافقة النهائية على ذلك، حيث بدأ البريج إجراءاته للمشاركة في البطولة (33).

بدوره أكد رئيس النادي عدنان عيسى، أن الإدارة ستوفر كافة الإمكانيات اللازمة للمشاركة في البطولة العربية، حتى تكون المشاركة ناجحة وتشرف فلسطين في هذا المحفل الرياضي السلوي العربي.

وقريبا سيدخل فريق المركز معسكرا تدريبيا داخليا في قطاع غزة تحضيراً للبطولة التي ستقام في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر وحتى التاسع من شهر أكتوبر.

يشار إلى أن خدمات البريج شارك في البطولة العربية الماضية، والتي أقيمت في مدينة سلا المغربية، بمشاركة جميع لاعبي البريج إضافة للاعبين محترفين من المغرب.