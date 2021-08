العثور على أشلاء لاعب في منتخب شباب أفغانستان لكرة القدم بطائرة نقل عسكرية أمريكية

ذكر الصحفي "بابك تاجواي" أن لاعبا في منتخب أفغانستان الشبابي لكرة القدم يدعى، زكي أنوري، لقي مصرعه أثناء محاولته الفرار من البلاد داخل تجويف بطائرة نقل عسكرية أمريكية.

وكتب الصحفي على حسابه في "تويتر" يقول : "حزين جدا لسماع أن أحد الشباب الذين حاولوا مغادرة كابل من خلال التعلق بتجويف عجلات طائرة النقل (C-17A) التابعة للقوات الجوية الأمريكية، كان قبل أيام قليلة لاعبًا في فريق كرة القدم الوطني للشباب في أفغانستان، زكي أنوري، عُثر على أشلاء جثته في تجويف العجلات".

وكان الوضع في أفغانستان قد تفاقم بشكل خاص في العشرة أيام الأولى من أغسطس ، حين صعّدت حركة طالبان هجومها ضد القوات الحكومية. وفي 15 أغسطس، دخل مسلحو الحركة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي.

This shocking video is still unverified but is claimed to be showing one of the #Afghan refugees who tried to flee from #Kabul through grabbing the upper section of the main landing gear bays of a #USAF's C-17A (s/n 02-1109) yesterday. He has certainly died over lack of Oxygen! pic.twitter.com/e5tqqd6pUB