رد مُثير من فيرنر على مُشجع طلب رحيله عن تشيلسي (فيديو)

وكالات / سما /

اختار تيمو فيرنر، لاعب تشيلسي، طريقة راقية للرد على مُشجع طلب علناً رحيله عن البلوز، بعد موسمٍ واحد أمضاه بين جُدران النادي اللندني.

وبحسب تقرير نشره موقع توك سبورت البريطاني فإن أحد مشجعي البلوز استغل تواجده في ملعب ستامفورد بريدج لحضور تدريبات الفريق ليُعبر عن رأيه السلبي تجاه اللاعب الألماني الشاب.

وتداول مُشجعو تشيلسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المقطع المصور الذي يظهر فيه المُشجع وهو يطلب رحيل فيرنر عن النادي خلال لقاء معه من المُدرجات، وبدا واضحاً استياء باقي الجمهور مما قاله هذا المُشجع، وظهر صوت نسائي يُخاطب المُشجع بالقول :”أنت من يجب أن تخرج”.

ونشر فيرنر عبر حسابه على تويتر رسالة وجه بها رده غير المُباشر على تلك اللقطة، فقال :”شكراً لكل الحب والدعم الذي تلقيته اليوم، جمهور البلوز، حقاً أنا أقدر ذلك”.

وكان فيرنر قد انتقل إلى تشيلسي في 2020 قادماً من آر بي لايبزيج الألماني، ومنذ ذلك الجين شارك مع الفريق اللندني في 54 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 12 هدفاً، وصنع 15 هدفاً لزملائه.