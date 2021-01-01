  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مولر يفاجئ الجميع باختياره أفضل لاعب في تاريخ إسبانيا

الخميس 19 أغسطس 2021 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مولر يفاجئ الجميع باختياره أفضل لاعب في تاريخ إسبانيا



وكالات / سما /

فاجأ توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ الجميع باختياره لأفضل لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا، وذلك أثناء إجابته على السؤال الذي طرحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ووقع اختيار توماس مولر على راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد، حيث اعتبره أنه أفضل لاعب في تاريخ اللاروخا، وهو الأمر الذي خلق حالة من الجدل بين الجماهير الإسبانية.

ويعود سبب غرابة اختيار مولر إلى أن راؤول جونزاليس لم ينجح في تحقيق أي لقب طوال مسيرته الاحترافية مع منتخب إسبانيا، كما أنه ليس الهداف التاريخي للاروخا أيضاً.

ويرى الكثيرين أن اختيار توماس مولر لم يكن موفقاً، حتى أن غالبية جماهير ريال مدريد وقع اختيارهم على لاعبين آخرين لمنحهم لقب الأفضل في تاريخ المنتخب الوطني.

ونشرت صحيفة ماركا المقربة من النادي الملكي استفتاء بخصوص اللاعب الأفضل في تاريخ إسبانيا، ووضعت العديد من الخيارات، وحصل أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق على النسبة الأعلى من الأصوات بواقع 33%.

وحل تشافي هيرنانديز أسطورة البرسا في المركز الثاني برصيد 24%، يليه راؤول في المركز الثالث بنسبة 20%، أما ايكر كاسياس فقد جاء في المركز الرابع بنسبة 8%، متفوقاً على ديفيد فيا صاحب المركز الخامس بنسبة 5%.

#بايرن ميونخ #إسبانيا #مولر #الاتحاد الاوروبي #راؤول جونزاليس #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ"سما": الساعات القادمة حاسمة في معركة رفع الحصار عن غزة

قناة عبرية تكشف: تقدم محادثات حول "تسوية" بين إسرائيل وحماس

مصدر أمني إسرائيلي يكشف آخر تطورات المنحة القطرية

سفير أفغاني يكشف عن المبلغ الذي "حمله الرئيس غني إلى الإمارات"

بالأسماء: الكشف عن تفاصيل وموعد التعديل الوزاري في الحكومة الفلسطينية

المتحدث باسم طالبان يصدر توضيحا هاما بشأن مقابلته مع الإعلام الإسرائيلي

لهذا السبب..قلق إسرائيلي من تقارب بين طالبان وحماس والأخيرة تعلق

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : وفاة و962 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و243 حالة تعافٍ في فلسطين

تطور خطير ..190 اصابة جديدة بفيروس كورونا في نابلس

زيارة كامل الى تل أبيب: منع التصعيد وتسهيلات لغزة ستدخل حيز التنفيذ خلال ساعات

سيسي

الكشف عن كواليس دعوة بينت المفاجئة لزيارة السيسي ..

عباس

ورقة مصرية جديدة للتهدئة.. وهذا ما طرحه عباس كامل بشأن ملف الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية