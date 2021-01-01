مولر يفاجئ الجميع باختياره أفضل لاعب في تاريخ إسبانيا

وكالات / سما /

فاجأ توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ الجميع باختياره لأفضل لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا، وذلك أثناء إجابته على السؤال الذي طرحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ووقع اختيار توماس مولر على راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد، حيث اعتبره أنه أفضل لاعب في تاريخ اللاروخا، وهو الأمر الذي خلق حالة من الجدل بين الجماهير الإسبانية.

ويعود سبب غرابة اختيار مولر إلى أن راؤول جونزاليس لم ينجح في تحقيق أي لقب طوال مسيرته الاحترافية مع منتخب إسبانيا، كما أنه ليس الهداف التاريخي للاروخا أيضاً.

ويرى الكثيرين أن اختيار توماس مولر لم يكن موفقاً، حتى أن غالبية جماهير ريال مدريد وقع اختيارهم على لاعبين آخرين لمنحهم لقب الأفضل في تاريخ المنتخب الوطني.

ونشرت صحيفة ماركا المقربة من النادي الملكي استفتاء بخصوص اللاعب الأفضل في تاريخ إسبانيا، ووضعت العديد من الخيارات، وحصل أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق على النسبة الأعلى من الأصوات بواقع 33%.

وحل تشافي هيرنانديز أسطورة البرسا في المركز الثاني برصيد 24%، يليه راؤول في المركز الثالث بنسبة 20%، أما ايكر كاسياس فقد جاء في المركز الرابع بنسبة 8%، متفوقاً على ديفيد فيا صاحب المركز الخامس بنسبة 5%.