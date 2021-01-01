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قلق في ريال مدريد من كواليس مبابي داخل باريس!

الخميس 19 أغسطس 2021 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قلق في ريال مدريد من كواليس مبابي داخل باريس!



وكالات / سما /

تنتاب نادي ريال مدريد الإسباني حالة من القلق والخوف مما سيحدث مع الفرنسي كيليان مبابي خلف الكواليس في فريقه، باريس سان جيرمان الفرنسي، حال استمراره مع الفريق في الموسم الجاري.

ويتواجد مبابي بقوة في مفكرة بحث ريال مدريد للتعاقد معه هذا الصيف لترميم الهجوم، أو بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع الفريق الباريسي في يونيو المقبل.

ويواصل مبابي رفض عروض باريس لتجديد العقد المبرم بين الطرفين حتى الآن، لكن النادي الملكي لا يضمن أن يبقى الحال كما هو عليه في ذهن اللاعب الشاب.

إذاعة كادينا سير الإسبانية أفادت بأن باريس لديه خطة لمحاولة اقناع مبابي بالموافقة على تجديد العقد والاستمرار مع الفريق لما بعد يونيو 2022 وهو الأمر الذي يخشاه النادي الملكي.

وأوضحت الإذاعة أن غرفة الملابس في باريس لديها اقتناع بأن كيليان سيستمر في تقمص ألوان الفريق مع النية بمحاولة إقناعه بشتى الطرق خلال الموسم الجاري.

ويدرك اللاعب الفرنسي المتألق أن تجديد عقده مع الفريق الباريسي سيعني غلق باب رحيله عن الفريق وربما ضياع فرصة الانتقال للنادي الملكي للأبد.

#باريس سان جيرمان #ريال مدريد #كيليان مبابي #مبابي

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