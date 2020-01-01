7865 إصابة جديدة بكورونا وبينيت يتفقد محطة تطعيم بالطيبة

القدس المحتلة / سما /

​قام رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، بزيارة لمدينة الطيبة لتفقد محطة التطعيم ضد فيروس كورونا، المقامة في مدرسة عتيد الثانوية، وكان باستقباله رئيس البلدية، المحامي شعاع منصور والعديد من أعضاء المجلس البلدي، حيث هدفت الزيارة إلى حث الجمهور العربي على تلقي التطعيم والجرعات ضد الفيروس.

وبرر رئيس الحكومة زيارته للطيبة بالقول "أزور الطيبة لأنني أهتم بحياتكم وبصحتكم، فأنا أهتم بحياة الكبار بالسن لأن الحياة في خطر. كورونا لا يفرق بين الدين أو المعتقدات، هو فيروس ينتقل من إنسان إلى آخر، وعليه اخترت القدوم للبلدات العربية لأن المجتمع العربي سجل أقل معدلات تطعيم بالجرعة الثالثة وللطلاب سعيا لحث الجميع لتلقي التطعيم".

وأضاف بينيت "هناك الكثير من الأخبار الكاذبة بشأن كورونا والطفرات التي تتطور، بحيث أن الطفرة الهندية أقوى وفعالة 5 أضعاف عن الطفرة الأساس وعليه من المهم جدا تلقي التطعيم وأيضا الجرعة الثالثة وهو من شأنه أن يقلل من تداعيات الإصابة بالفيروس ويمنع الوفيات"، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة سجلت 105 وفيات بكورونا، بحيث أن 103 من المتوفين لم يتلقوا التطعيم ضد الفيروس وتحديدا الجرعة الثالثة.

ويأتي تفقد بينت لمحطة التطعيم، فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، عن معطيات جديدة بشأن فيروس كورونا بالبلاد، إذ توفي 4 أشخاص تأثرا بإصابتهم بالفيروس، فيما شخصت خلال الـ24 ساعة الماضية 7856 إصابة جديدة بالفيروس، في وقت تواصل الإصابات الخطيرة جدا بالارتفاع.

ويأتي ذلك في بدأت وزارة الصحة بشكل رسمي بحملة تطعيم الطلاب والطالبات داخل المدارس خلال الدوام المدرسين فيما كثفت من فحوصات كورونا عبر نشر 200 محطة متنقلة، حيث أخذ خلال الـ24 ساعة الماضية 145 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 5.5% منها موجبة، في مؤشر لانخفاض طفيف.

ولليوم الثالث على التوالي، تواصل إصابات كورونا تسجيل أكثر من 7800 إصابة على الرغم من تراجع مُعامل تناقل العدوى (R) وسجل انخفاضا طفيفا وبلغ 1.23، حيث يرقد في أقسام كورونا بمستشفيات البلاد نحو 1000، بينهم 603 بحالة خطيرة و106 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

كما لوحظ الارتفاع المتواصل في وفيات كورونا، ومنذ مطلع الأسبوع الجاري سجلت 63 حالة وفاة ليرتفع إجمالي وفيات كورونا إلى 6726 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.