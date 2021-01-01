القناة 12 تكشف عن مقترح نتنياهو لإسقاط الحكومة الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

كشفت مراسلة القناة 12 العبرية، دافنا لئيل، عن خطة زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لإسقاط الحكومة.



وحسب المراسلة الإسرائيلية، فإن نتنياهو اقتراح على وزير الجيش بيني غانتس، رئاسة الحكومة دون تناوب.



وقالت: إن "هذا المقترح يثير الاهتمام لأنه يشير إلى أن نتنياهو يقدر أنه سيكون من الصعب للغاية إسقاط الحكومة".



وتابعت: في ظاهر الأمر، هذه صفقة مغرية لغانتس، ومن ناحية أخرى، إنها مغرية بشكل مثير للريبة وعلى أي حال يخشى غانتس من أنها ستستخدم فقط لتفكيك الحكومة وتؤدي في النهاية إلى انتخابات".

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