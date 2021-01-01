آفاق حركة طالبان في أفغانستان بعد عودتها الي السلطة..

بقلم: وو يى هونغ ، الباحث بمركز دراسات القضايا العالمية بوكالة أنباء شينخوا

عادت حركة طالبان في أفغانستان واستولت على السلطة بسرعة ، مما صدم العالم. لكن المجتمع الدولي لا يزال يتساءل عما إذا كان بإمكان طالبان استعادة السلطة لفترة طويلة؟

بعد أكثر من 20 عامًا من العقوبات ، أظهرت طالبان مرونة واضحة وواقعية في عملية الاستيلاء على السلطة هذه المرة. وينعكس هذا في كل من الأقليات العرقية الداخلية والتبادلات الخارجية. يُذكر أن بعض جنود الجيش الأفغاني استسلموا مؤخرًا لطالبان وعوملوا معاملة طيبة كما لو كانوا في طريقهم إلى ديارهم.

لقد أصبحت طالبان عن وعي أكثر اعتدالًا من ذي قبل ، لكن ما إذا كان هذا الاعتدال سيستمر بعد أن تتولى السلطة ، وإلى أي مدى سيكون ، لا يمكن الحكم عليه بالكامل بناءً على أدائها الحالي.

في الآونة الأخيرة ، قاد بارادار ، الرجل الثاني في حركة طالبان ، وفدا لزيارةالصين وروسيا واحدا تلو الآخر ، مما يدل على أن حكم طالبان في المستقبل يحتاج إلى دعم الصين وروسيا.

توصلت الصين وروسيا إلى توافق: علي طاليان ان يضمن السلام في أفغانستان. تعمل كل من روسيا والصين بنشاط على تعزيز إعادة إعمار أفغانستان.

أجرى وزير الخارجية الروسي لافروف محادثات مع باكستان والهند ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني برينكين. منذ مايو 2021 ، التقى أيضًا بوزراء خارجية دول آسيا الوسطى.

توجه عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى الشرق الأوسط التي تقدم الاموال للمقاتلين الأفغان لمناقشة حركة طالبان و “الدولة الإسلامية” وتنظيم “القاعدة” ، ومناقشة كيف ستتطور أفغانستان لتصبح جوهر الأسواق الناشئة في آسيا الوسطى بمجرد انسحاب الولايات المتحدة والناتو.

اختارت الصين الحياد في الحرب الأهلية في أفغانستان. يأمل السفير الأفغاني في الصين أن تمارس الصين ضغوطًا على طالبان ووقف “الأنشطة العنيفة” لطالبان. ومع ذلك ، لا تريد الصين الخوض في المياه الموحلة للحرب الأهلية في أفغانستان. وبدلاً من ذلك ، واستنادًا إلى مبدأها الثابت المتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، فإنها تأمل في أن تحل أفغانستان مشاكلها ولن تساعد كلا الطرفين في الحرب الأهلية.

بالطبع ، هذا لا يعني أن الصين غير مبالية بالوضع في أفغانستان. في 28 يوليو ، أعلنت وسائل الاعلام الصينية الرسمية بطريقة رفيعة المستوى أن وزير الخارجية وانغ يي التقى برئيس اللجنة السياسية لطالبان بارادار والوفد المرافق له في تيانجين. نصح وانغ يي طالبان بتكوين صورة إيجابية ، واتباع سياسة شاملة ، وفصل الحدود تمامًا عن جميع المنظمات الإرهابية مثل “الحزب الإسلامي التركستاني”.

أخبر بارادار وانغ يي أن طالبان لن تسمح أبدًا لأي قوة باستخدام الأراضي الأفغانية للقيام بأشياء تعرض الصين للخطر ، وتأمل أن تلعب الصين دورًا أكبر في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية لأفغانستان في المستقبل.

وأظهر هذا الاجتماع أن الصين وطالبان توصلتا إلى تفاهم عندما تكتسح طالبان في أفغانستان البلاد ، مما يضع الأساس لتوسيع التعاون بين الجانبين في المستقبل.

ومع ذلك ، فإن التفاهم والتعاون بين الصين وطالبان لا يعني أن الصين سوف تعترف بسرعة بنظام طالبان. في 12 أغسطس ، شارك الممثل الصيني في المؤتمر متعدد الأطراف حول عملية السلام في أفغانستان الذي عقد في الدوحة ، قطر. وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أنه لا يعترف بالحكومة التي تلجأ الي استخدام القوة للاستيلاء على السلطة في أفغانستان.

بالنسبة لحركة طالبان ، فإن الاستيلاء على السلطة في أفغانستان هو مجرد بداية لإعادة الحكم. المهمة الأصعب هي تغيير صورة التطرف لديها وبناء هيكل سياسي يمكنه استيعاب جميع الأطراف. خلاف ذلك ، سيكون من الصعب إنهاء الحرب الأهلية في أفغانستان ، وستكون إعادة الإعمار مستحيلة.

أفغانستان لديها أربع مجموعات عرقية رئيسية ، ولكل مجموعة عرقية قبائل وعشائر معقدة. خذ البشتون العرقي الرئيسي كمثال. وهي مقسمة إلى 5 تحالفات قبلية ، تحتها أكثر من 350 قبيلة ، وتنقسم القبائل إلى قبائل وعشائر وعائلات. يعيش البشتون في شكل دائرة متحدة المركز بنتها العائلات والعشائر والقبائل والقبائل والتحالفات القبلية ، وتنخفض درجة الولاء من الداخل إلى الخارج. هذا الواقع يعني أن النزاعات العرقية والقبلية داخل أفغانستان معقدة وموجودة دائمًا.

ولا تزال ميليشيات الهزارة والأوزبك والطاجيك في أفغانستان موجودة. على الرغم من عدم وجود احتجاجات واسعة النطاق حتى الآن ، إلا أن الصراعات ستندلع في أي وقت إذا لم يتم تنسيق توزيع السلطة والمصالح حول النظام.

كما أن البيئة الخارجية لأفغانستان معقدة. تقع في المنطقة الأساسية للقارة الأوراسية ، على الحدود مع شرق آسيا وجنوب آسيا وغرب آسيا وآسيا الوسطى. العديد من القوات الأجنبية منخرطة بشدة في الوضع في أفغانستان ولديها عملاء. كيفية تحقيق التوازن في العلاقات بين الدول في مختلف المناطق سيكون له تأثير مباشر على الاستقرار الداخلي لأفغانستان.

هدف طالبان هو استعادة نظام الإمارة في أفغانستان وتطبيق الحكم الإسلامي. ليس هناك الكثير من الشك حول هذا. ومع ذلك ، هناك تفسيرات متعددة للشريعة الإسلامية ، ونظام “الإمارة الإسلامية” الذي تسعى طالبان إلى إنشائه سوف يكون مقيدًا بعدة عوامل.

ويؤكد كبار قادة طالبان بوعي أنهم سيتبعون خطاً أيديولوجياً معتدلاً نسبياً. ومع ذلك ، فإن “اعتدال” طالبان قد يكون مختلفًا عما يفهمه المجتمع الدولي ، وستكون الدرجة محدودة. على سبيل المثال ، وعدت طالبان بالسماح للفتيات بالحصول على التعليم ، لكن ما يسمونه “التعليم” هو تعليم علماني يفهمه المجتمع الدولي ، أم أنه “مدرسة دينية نسائية”؟ كلهم لا يزالون غير معروفين.

من غير المرجح أن تقوم طالبان بمراجعة أيديولوجيتها بشكل جذري ، لأن هذا هو أساس بقاء التنظيم. إذا انحرفت بشكل كبير ، فإن المنظمة نفسها ستنهار بسهولة.

يعتقد الكثير من الناس أن تنظيم طالبان فضفاض إلى حد ما وأن القيادة العليا لديها سيطرة محدودة على المستويات المتوسطة والدنيا. ومع ذلك ، انطلاقا من أداء ساحات القتال الأخيرة ، فإن سيطرة طالبان وتأثيرها على المستويات الأدنى أقوى مما توقعه الناس ، وتم تنفيذ معظم الأوامر من المستويات العليا.

قادة طالبان من الرتب المتوسطة والدنيا هم في الغالب من السكان الأصليين ، وعادة ما يكون مكان العمليات العسكرية هو مسقط رأسهم. تفكيرهم أكثر انسداداً وأكثر تطرفاً. ستؤثر اللعبة بين المستويات العليا والدنيا على جودة النظام الأفغاني المستقبلي.

من ناحية أخرى ، ستؤثر توقعات المجتمع الدولي من النظام الأفغاني على خيارات طالبان المستقبلية. إذا كان النظام الجديد شديد التطرف والمحافظ ، فإنه سيجعل عددًا كبيرًا من الدول غير راغبة في الاعتراف بشرعية النظام ، وهو ما يتعارض مع رغبة طالبان في الاعتراف بها دوليًا.

يعتمد هذا على كيفية تفاعل طالبان مع القوات الحكومية والفصائل المختلفة في أفغانستان عندما يكون جيشهم هو المهيمن. إذا حاولت طالبان الاستسلام لقوى أخرى بالاعتماد فقط على الضغط العسكري ، فسيكون من الصعب على المجتمع الدولي قبول ذلك ، وإذا كان بإمكانهم اعتماد نهج المصالحة ومعاملة جميع الأطراف بلطف ، فقد يتم الاعتراف بذلك من قبل المجتمع الدولي. تواصل اجتماعي.

إذا لم يتم عكس الوضع بالكامل ، فسيكون الاتجاه العام للاعتراف بشرعية نظام طالبان ، لكن على معظم الدول ألا تتسرع في تأكيد ذلك. لقد عانى الأمريكيون الكثير من فقدان ماء الوجه بشأن قضية أفغانستان. سوف يترددون كثيرا في هذه القضية ويحتاجون من طالبان لمنحهم المزيد من تبادل المنافع. على الرغم من أن الهند غير راغبة ، إلا أنها ستعترف في النهاية بشرعية النظام الجديد باحتمالية عالية. في الواقع ، سافر وزير الخارجية الهندي جيسون سو إلى الدوحة عدة مرات للاجتماع مع قيادة طالبان ومناقشتها.

سيؤثر التغيير المفاجئ في الوضع في أفغانستان أيضًا على الجغرافيا الإقليمية: قد تتصاعد التوترات بين الهند وباكستان ، وقد تتحول العلاقات بين باكستان وأفغانستان من القتال إلى السلام ؛ ستزداد الضغوط الأمنية على دول آسيا الوسطى ، الأمر الذي سيزيد بدوره من اعتمادها على روسيا ؛

بالنسبة لإيران ، فإن التأثير مضاعف أيضًا. لقد قلل انسحاب القوات الأمريكية من الضغط الأمني ​​الإيراني ، ولكن كإيران شيعية ، فهي غير مستعدة لرؤية حركة طالبان السنية أكبر من اللازم.

على الرغم من وجود اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان وسعت طالبان إلى الحصول على اعتراف سياسي من الولايات المتحدة ، إلا أن الكراهية بين الطرفين ظلت عميقة. في هذا السياق ، سوف “تهز” الولايات المتحدة حتماً مسؤولية “خسارة أفغانستان” على باكستان في المستقبل. ستواجه باكستان ضغوطًا خارجية أكبر ، كما ستواجه العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان تحديات أكبر.

كشف تقرير حديث للأمم المتحدة أن “الجهاديين” الأجانب لعبوا دورًا في غزو طالبان لشمال أفغانستان. على الرغم من تأكيد طالبان رفيعي المستوى على الحاجة للسيطرة على “الجهاديين” ، إلا أنه من الصعب القيام بذلك في القتال الفعلي.

إن الشرط الأساسي لكي تعترف الدول بشرعية نظام طالبان هو ضمان عدم وجود منظمات إرهابية في أفغانستان تهدد نفسها. لدى كل من الصين وروسيا وإيران ودول آسيا الوسطى نفس المطالب.

إن انتصار طالبان في أفغانستان سيلهم بشكل كبير القوات المعادية للولايات المتحدة النشطة في العراق وسوريا واليمن ودول أخرى. غرد باحث يمني أنه بمجرد حدوث ثورة في اليمن ، فإنها ستتقدم أسرع من أفغانستان.

بالطبع ، مع التأكيد على انتصار طالبان ، لا يمكن تجاهل الأثر السلبي الذي أحدثته هذه القوة. خاصة بالنسبة لدول الجوار ، لا ينبغي الاستخفاف بالمخاطر في هذا الصدد.

ما هي الطبيعة المحتملة لتشكيل حكومة طالبان في أفغانستان؟ لا يزال يتم استنتاجه. وفقًا لآخر الأخبار ، تعقد طالبان اجتماعًا قياديًا رفيع المستوى في قطر حول مستقبل أفغانستان. هذا جيل جديد من قادة طالبان سافروا حول العالم وشاهدوا العالم وتعاملوا مع العديد من الحكومات الأخرى. يأمل الناس أن يتخذوا قرارات مواتية للاستقرار الوطني والوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية.